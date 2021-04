Victor Pițurcă detoneaza o avalanșă de înjurături la tv: "Un jeg, o jigodie, un libidinos!..."

Un post tv a uitat să editeze dialogul care a avut loc, în pauza de reclame, între fostul antrenor al Craiovei, Victor Pițurcă și moderatorul Silviu Tudor Samuilă.

Totul s-a petrecut în emisiunea „Sport Report" de la Telekom Sport, în care moderatorul Samuilă l-a avut invitat pe Pițurcă (64 de ani), ultimul antrenor al Craiovei. Piți, care a avut și COVID în noiembrie 2020, a părăsit formația din Bănie, după doar patru luni, perioadă în care a avut șase victorii, trei remize și cinci înfrângeri, în 14 meciuri. Tehnicianul a intrat în conflict cu patronul Mihai Rotaru. Până la acest conflict l-a tras însă „pe tușă" pe portarul italian Mirko Pigliacelli. Rotaru și Pigliacelli au fost jigniți dur de Pițurcă, în dialogul halucinant avut cu Silviu Tudor Samuilă, într-o pauză publicitară a emisiunii respective. Cei de la Telekom Sport nu au mai editat dialogul, care a ajuns viral.

- Piţurcă: Pigliacelli era o jigodie fără margini!

- Samuilă: Dădea mesaje să fie el căpitan, da...

- Piţurcă: Nu numai asta. Aveam un puşti portar, Popică (n.r. - Laurenţiu Popescu), l-am băgat în cupă şi i-am spus lui Pigliacelli să-l încurajeaze şi pe el. Nu voia! El era supărat că de ce nu apără tot el şi în cupă!

- Samuilă: Ce jeg!

- Piţurcă: Da, da, da, un jeg mare! A venit Rotaru şi mi-a zis că e răzmeriţă în vestiar. De unde ştii, mă, tu că e răzmeriţă? Ştii tu ce-i aia?! O ştiu eu, o ştii tu că vin şi îţi spun ţie câţiva jucători?!

- Samuilă: S-au obişnuit prost cu antrenori sclavi, cocoşaţi.

- Piţurcă: Daa, el voia să-l dea afară de mult şi pe Mangia, l-a prins că-i trimitea mesaje unui jucător, era bulangiu. O să vezi că îl schimbă şi pe grec (n.r. - Marinos Ouzounidis).

- Samuilă: Că nu joacă spectaculos?

- Piţurcă: Nuu, că-l bagă pe Vătăjelu fundaş dreapta... Am auzit deja că e nemulţumit, sunt multe discuţii.

- Samuilă: Îmi povesteau ăştia că se uită el pe InStat, are păreri...

- Piţurcă: E un libidinos, un jeg de om! Îmi zice că m-a dat afară. Păi, bă, în p- - - a mă-tii, dacă mă dădeai afară nu trebuia să-mi dai banii? 450.000 de euro! Ăstora aşa trebuie să le faci. Banii!

- Samuilă: Întotdeauna v-am admirat pentru asta, că v-aţi luptat pentru drepturile dumneavoastră.

- Piţurcă: Acum am zis că nu mai vreau să stau, să mă cert cu ei. El voia să plec, pentru că el nu mai însemna nimic pe-acolo. Înainte era şeful.

- Samuilă: Cum v-a adus, cum v-a convins?

- Piţurcă: Din prostia mea, că a fost vorba de Craiova.

- Samuilă: M-a mirat că aţi preluat din mers echipa.

- Piţurcă: Am avut încredere că voi face o echipă bună acolo. Nu credeam că Rotaru e un astfel de om. Trebuia să-l înjur de două ori, să-i dau un şut în cur, să mă dea afară şi să-i dau banii. Aşa trebuia să-i fac.

- Samuilă: Corect, sunt sută la sută de acord.