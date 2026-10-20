Avertisment cu nume demonic despre pericolele scăpării AI de sub control. Ce este „decalajul Azazel", invocat de Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR

În acest moment, tehnologia poate avansa mai repede decât capacitatea societății de a învăța să o controleze, avertizează Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR. Oficialul numește acest lucru „decalajul Azazel", după numele unui înger decăzut care, în tradiția iudaică, încalcă ordinea stabilită între lumea divină și cea umană. Astfel, el este cel care transmite oamenilor cunoștințe considerate secrete.

"Decalajul Azazel poate fi înțeles și ca expresia unui dezechilibru între acumularea rapidă a capacităților tehnologice și dezvoltarea mai lentă a capitalului organizațional și instituțional necesar utilizării lor eficiente și sigure. În contextul în care inteligența artificială va determina o accelerare semnificativă a ritmului de dezvoltare economică, concomitent cu apariția unor riscuri specifice asociate implementării acestor noi tehnologii, este important să investigăm, într-o manieră prospectivă și inevitabil ipotetică în acest stadiu, măsura în care societatea va reuși să își adapteze regulile de guvernanță și principiile etice", explică Leonardo Badea.

Oficialul BNR subliniază că dezbaterea legată de evoluția AI trebuie să țină cont nu doar de criterii filozofice, ci și de criterii financiare. "Dincolo de componenta filozofică și de alegere, există și o componentă financiară. Dezvoltarea AI va trebui să fie susținută de fonduri semnificative, care mai departe trebuie procurate de pe piețele de capital sau de pe piața bancară", explică Leonardo Badea.

Totuși, prim-viceguvernatorul BNR consideră că investiția în domeniul AI este justificată și va putea fi recuperată ulterior. "Chiar dacă, în opinia mea, această nouă tehnologie AI va contribui inițial la o creștere a datoriei publice, aceasta din urmă va putea finanța capitalul productiv necesar pentru a face datoria sustenabilă ulterior", explică Leonardo Badea.