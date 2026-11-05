"Baba Vanga de România" vorbește cu Îngerul despre un Ales din Bucovina care va salva țara de rău în Al Treilea Război Mondial

Cartea „Cheia adevărului" este scrisă de Georgeta Florea și a fost publicată în jurul anului 2004-2005 la Editura Sfântul Gheorghe. Volumul face parte dintr-o serie de scrieri cu caracter spiritual sau vizionar atribuite autoarei (cum ar fi Evanghelia iubirii, Apocalipsa, Puterea ingerului și explicarea viselor sau Convorbiri cu îngerul), fiind prezentată în mediile sale ca un mesaj sau „dar divin" primit în urma unor trăiri transcedentale.

Foarte interesant este ca desi cartea este scrisa in urma cu peste 20 de ani putem regasi situatii si evenimente din ziua de azi. Toate aceste viziuni au facut-o pe Georgeta Florea sa capete aura unei "Baba Vanga de România". Alaturat puteti consulta un pasaj extrem de interesant din aceasta carte. Secțiunea respectivă provine din textele dictate de „îngerul păzitor" al Georgetei Florea (sub numele simbolic de Sfântul Gheorghe sau îngerul Mihai), regăsite în „Cheia adevărului" și în volumele adiacente („Treziti-va romani!", „Convorbiri cu Îngerul").

Profețiile și mesajele din această secțiune specifice temelor menționate indică următoarele aspecte:

Despre România și Al Treilea Război Mondial

În viziunile primite de autoare, România ocupă un loc de protecție divină, dar este avertizată cu privire la mari tulburări globale.

• Războiul Creștin „Cernerea": Îngerul descrie un conflict global de natură spirituală și geopolitică, numit „Războiul Creștin Cernerea" (asociat cu Armaghedonul și Apocalipsa ego-ului materialist). Prin acest război, societatea se va curăța de corupție, iar religiile și partidele politice actuale vor cădea, lăsând loc unei singure credințe pure.

• Avertismentul pentru români: Din cauza iminenței unor conflicte majore, îngerul le transmite explicit românilor aflați la muncă sau stabiliți în străinătate să se întoarcă de urgență în țară, susținând că România va fi un pământ ocrotit și „grădina Maicii Domnului", unde urgiile exterioare nu vor lovi cu aceeași intensitate.

Alesul din Bucovina

Textul profetic menționează că salvarearea spirituală și conducerea spirituală a neamului nu vor veni de la liderii politici actuali, ci de la o figură mesianică, un „Ales".

• Originea și rolul: Îngerul îi dictează autoarei că din zona Bucovei / Bucovinei se va ridica un bărbat pur, un „ales al lui Dumnezeu". Acest lider spiritual (adesea corelat în scrierile ei cu o reîncarnare sau o trimitere energetică a unei entități divine/istorice sfinte) va avea rolul de a trezi conștiința românilor.

• Misiunea: El va conduce poporul în perioada de după „Cernere", va instaura ordinea bazată pe legile divine și va ajuta la transformarea României în centrul spiritual al noii lumi reformate.