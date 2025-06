Cazul "Casa Elena": Cum isi bate joc statul de persoanele cu dizabilitati prin complicitatea instantelor de judecata care iau decizii abuzive

Asociaţia "Dă speranţă vieţii" din Dorohoi se afla in proces la Tribunalul Botosani cu mai multe entitati locale care au suspendat sau chiar interzis activitatea pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi "Casa Elena".

Chiar daca i s-a admis anularea suspendarii in prima instanta, pericolul este ca la recurs sa piarda, cum au mai fost suficiente exemple de complicitati prin sentinte abuzive, ceea ce ar conduce la un veritabil dezastru pentru persoanele aflate in ingrijire dar si pentru familiile acestora. Prezentam mai jos pentru lamurirea cazului, doua plangeri prealabile pe care asoociatia le-a facut si care au fost analizate la Tribunalul Botosani.

Asociaţia "Dă speranţă vieţii" a facut o plângere prealabilă la Agentia Judeteană pentru Plăţi şi Inspectie Socială Botoşani prin care solicitat revocarea unei hotarari prin care s-a decis retragerea în regim de urgenţă a licenţei de funcţionare pentru serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi "Casa Elena" motivand urmatoarele:

Prin decizia nr. 61/08.05.2025 şi procesul verbal de control nr. 13/08.05.2025 s-a dispus retragerea în regim de urgenţă a licenţei de funcţionare Seria LF nr. 000536 pe motiv că am fi acordat servicii sociale fără respectarea capacităţii pentru care am fost licenţiaţi, în sensul că am depăşit numărul acreditat cu 10 beneficiari, nerespectându-se prevederile art. 26 ind 1 al. 1 lit. f din Legea nr 197/2012 actualizată.

Una dintre condiţiile esenţiale pentru legalitatea actului administrativ este aceea de a fi motivat. Or, faţă de cuprinsul deciziei a cărei anulare o solicităm apreciem că actul administrativ contestat nu îndeplineşte această exigenţă.

În cuprinsul deciziei se arată doar faptul că au fost încălcate drepturile fundamentale ale beneficiarilor punându-se în pericol viaţa acestora, prin faptul că s-a depăşit capacitatea pentru care am fost licenţiaţi cu un număr de 10 persoane, fără a se explica măcăr în termeni generici cum şi în ce mod depăşirea capacităţii a afectat în mod fundamental drepturile beneficiarilor punându-le în pericol viaţa.

În plus, arătăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 ar fi fost necesar ca mai întâi organul constatator să dispună remedierea situaţiei, care se putea efectua prin relocarea celor 10 persoane ce se aflau cazate peste numărul acreditat.

Pe de altă parte, de la momentul emiterii deciziei de retragere a acreditării ni s-a acordat un termen foarte scurt respectiv până la data de 12.05.2025 potrivit deciziei nr. 1 din 8.05.2025 a DSP Botoşani şi până la data de 16.05.2025 potrivit procesului verbal de control nr. 13 din 8.05.2025 al instituţiei dvs, în care trebuie să relocăm toţi beneficiarii. Or, acest lucru este practic imposibil de realizat având în vedere numărul beneficiarilor, faptul că este dificil de a contacta aparţinătorii într-un termen atât de scurt şi faptul că abia pe data de 12.05.2025 se va convoca de către Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani comisia pentru stabilirea locurilor în care urmează a fi relocaţi beneficiarii care nu au fost preluaţi de aparţinători la domiciliu.

În realitate, toţi beneficiarii centrului au fost bine îngrijiţi şi li s-au asigurat condiţii bune de viaţă, aspect care se poate constata şi din declaraţiile acestora sau aparţinătorilor lor. Nu am avut anterior nici o reclamaţie cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale beneficiarilor sau cu privire la modul în care au fost tratati şi mai mult, aceştia nu doresc părăsirea centrului de îngrijire.

Apreciem că relocarea în regim de urgenţă poate să le afecteze starea de sănătate fizică şi psihică prin aceea că nu există timpul necesar pentru relocare şi pentru adaptare la o schimbare de asemenea anvergură, ce echivalează practic cu o schimbare a modului de viaţă. Menţionăm în acest sens că unele dintre persoanele care sunt beneficiari ai serviciului nostru locuiesc în centru de mulţi ani de zile ceea ce pentru ei reprezintă un mod de viaţă. O schimbare bruscă a modului de viaţă şi necesitatea de adaptare la un nou loc, fără a se asigura posibilitatea adaptării la noile condiţii de viaţă poate produce pentru aceştia adevărate traume psihice de natură a le agrava major starea de sănătate.

Totodată, învederăm faptul că măsura de retragere de urgenţă a acreditării afectează drepturile fundamentale ale beneficiarilor contrar prevederilor art. 1 ind 1 din Legea nr. 197/2012. Astfel, potivit al 4 al acestui text :

"Activitatea de monitorizare prevăzută la alin. (1) lit. c) constă în realizarea de vizite de monitorizare la sediul serviciului social şi se realizează cu respectarea următoarele cerinţe:

a)respectarea principiului proporţionalităţii;

b)respectarea interesului superior al beneficiarului;

c)respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului."

Or, prin luarea unei măsuri de retragere de urgenţă a autorizaţiei nu s-au respectat principiile prevăzute de al. 4 al art. 1ind 1 din lehgera nr. 197/2012, măsura fiind disproporţionată, fiind afectat interesul superior al beneficiarului ce constă în rămânerea sa în centrul de îngrijire. Li se încălcă astfel drepturile şi libertăţile fundamentale cum ar fi dreptul la viaţă, dreptul la îngrijiri medicale, dreptul la sănătate, nefiind până în prezent identificate locuri adecvate în care ar putea fi mutaţi, cu acordul acestora.

Mutarea lor într-un spital cum ar fi Spitalul Orăşenesc Dorohoi nu ar asigura acestora confortul fizic şi psihic ce a fost asigurat în cadrul centrului nostru, mai ales ştiind faptul că ar putea rămâne într-un asemenea spital o perioadă scurtă de timp, după care ar risca să fie scoşi în stradă. Acest lucru le-ar pune cu adevărat în pericol viaţa şi nu faptul că rămân în centrul nostru unde unii dintre ei au locuit perioade îndelungate de timp, chiar ani de zile, fiind bine îngrijiţi şi bucurându-se de condiţii de trai decente.

Pentru aceste motive, solictăm să dispuneţi revocarea măsurii de retragere în regim de urgenţă a licenţei de funcţionare seria LF nr. 000 536 din data de 20.03.2024.

Menţionăm şi faptul că intenţionăm ca în termen legal să formulăm plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionarea a contravenţiilor Seria ANPSI nr. 0000472 di 08.5.2025 emis de către dvs, operând suspendarea efectelor executorii ale acestuia în conf cu OG nr. 2/2001, iar în cazul în care nu veţi da curs cererii noastre de revocare a deciziei nr. 61 din 8.05.2025 prin care s-a decis retragerea în regim de urgenţă a licenţei de funcţionare Seria LF nr. 000536 eliberată la data de 20.03.2024 şi a procesului verbal de control nr. 13.08.2025, intenţionăm să introducem şi contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă împotriva acestora.

In plus, aceeasi asociatie a facut o plangere prealabila si la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani in care motiveaza urmatoarele:

Prin decizia nr. 1 din data de 8.05.2025 emisă de unitatea dvs. s-a dispus închiderea unităţii pentru aceea că, prin procesul verbal de contravenţie seria BT nr. 1435 din data de 7.05.2025 s-a dispus anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare nr. 48 din 26.03.2025 pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte şi cu Dizabilităţi "Casa Elena" Dorohoi începând cu data de 12.05.2025.

Această măsură este nelegală deoarece procesul verbal de constatare şi sancţionarea a contrevenţiilor Seria BT nr. 1435 din 7.05.2025 întocmit de dvs., prin care s-a dispus anularea autorizaţiei, nu este definitiv întrucât împotriva lui se poate promova plângere contravenţională potrivit O.G. nr. 2/2001, plângere care suspendă executarea măsurilor dispuse prin acesta. Atâta timp cât o măsură cum este anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare nu este definitivă măsura închiderii unităţii este prematur dispusă. Invederăm faptul că prin această măsură nu doar că au fost afectate drepturile beneficiarilor, ci a fost afectat şi dreptul nostru la apărare, constând în posibilitatea contestării celor consemnate în procesul verbal mai sus menţionat.

Apreciem, de asemenea, că ni s-a aplicat o măsură disproporţionată faţă de scopul urmărit şi de gravitatea celor imputate în procesul verbal de control şi procesul verbal de contravenţie, în mod legal fiind îndreptăţiţi dacă s-au constatat anumite deficienţe a ni se acorda mai întâi un termen de înlăturare a lor. Or, a proceda imediat la luarea unei măsuri de o asemenea gravitate, fără a ni se acorda un termen rezonabil pentru a înlătura deficienţele şi a o pune în aplicare şi fără a ţine seama de drepturile beneficiarilor noştri, reprezintă o măsură disproporţionată faţă de scopul urmărit, mai ales dacă avem în vedere că nu ni s-a asigurat timpul necesar relocării beneficiarilor.

Consecinţa închiderii unităţii şi anume relocarea beneficiarilor până la data de 12.05.2025 este practic imposibil de realizat având în vedere numărul acestora, faptul că este dificil de a contacta aparţinătorii într-un termen atât de scurt şi faptul că abia pe data de 12.05.2025 se va convoca de către Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani comisia pentru stabilirea locurilor în care urmează a fi plasaţi beneficiarii care nu au fost preluaţi de aparţinători la domiciliu.

În plus, prin decizia de mai sus s-a pus în sarcina noastră relocarea beneficiarilor până pe data de 12.05.2025, adică în termen de 3 zile de la întocmirea procesului verbal de contravenţie, deşi pentru beneficiarii care nu sunt preluaţi de aparţinători noi nu avem nici o posibilitate concretă de a realiza acest lucru, dat fiind faptul că nu am identificat nici un centru similar care i-ar putea prelua şi nici nu putem în mod legal lua alte măsuri de relocare, cum ar fi internarea lor într-un spital sau altă instituţie abilitată să se ocupe de îngrijirea acestora. O asemenea măsură de relocare poate fi luată numai de instituţiile publice abilitate.

Referitor la situaţia de fapt arătăm că, în realitate, toţi beneficiarii centrului au fost bine îngrijiţi şi li s-au asigurat condiţii bune de viaţă, aspect care se poate constata şi din declaraţiile acestora sau aparţinătorilor lor. Nu am avut anterior nici o reclamaţie cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale beneficiarilor sau cu privire la modul în care au fost tratati şi mai mult, aceştia nu doresc părăsirea centrului de îngrijire.

Apreciem că relocarea în regim de urgenţă poate să le afecteze starea de sănătate fizică şi psihică prin aceea că nu există timpul necesar pentru relocare şi pentru adaptare la o schimbare de asemenea anvergură, ce echivalează practic cu o schimbare a modului de viaţă. Menţionăm în acest sens că unele dintre persoanele care sunt beneficiari ai serviciului nostru locuiesc în centru de mulţi ani de zile ceea ce pentru ei reprezintă un mod de viaţă. O schimbare bruscă a modului de viaţă şi necesitatea de adaptare la un nou loc, fără a se asigura posibilitatea adaptării la noile condiţii de viaţă poate produce pentru aceştia adevărate traume psihice de natură a le agrava major starea de sănătate.

Menţionăm şi faptul că intenţionăm ca în termen legal să formulăm plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionarea a contravenţiilor Seria BT nr. 1435 din 7.05.2025 emis de către dvs, operând suspendarea efectelor executorii ale acestuia în conf cu OG nr. 2/2001, iar în cazul în care nu veţi da curs cererii noastre de revocare a închiderii unităţii intenţionăm să introducem şi contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă împotriva deciziei nr. 1 din 8.05.2025.