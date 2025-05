UE ne bagă-n război cu Nicușor Dan cu tot. Nu avem gariantia de securitate a SUA dar avem un plan de apărare fără precedent în baza Ucrainei

Practic ce s-a mai intamplat de la UE? Dupa ce ieri lierii europeni, prin vocea Gemaniei, au dat dezlegare Ucrainei sa atace cu rachete cu raza lunga direct in interiorul Rusiei, ceea ce s-a facut pe Vladimir Putin sa declare ca din acest moment nu mai exista securiatate globală, astazi, UE a aprobat un asa zis plan de "apărare" prin care, intre altele, acorda 150 de miliarde de euro Ucrainei sa se inarmeze la greu inclusiv cu rachete cu raza lunga.

Cu alte cuvinte, Ucraina sa atace Rusia c at mai adanc in interior ca sa ne apere pe noi Europa de un adversar care nu ne-a atacat deloc pana acum. Iar asta in lipsa garantiilor de securitate oferite de SUA si de NATO. SUA sunt chiar la un pas de a-si retrage trupele din Europa iar discursurile recente ale lui DonalD trump si JD Vance arata ca politica externa a SUA nu mai e acea de "jandarm universal" cu toate ca pune accent pe vanzarea de arme ca afacere in zonele de conflict.

Este ca si cum UE tine cu tot dinadinsul sa extinda razboiul la granitele cu Romania, Ungaria si Polonia, dar si cu tarile baltice, ca sa creeze un coridor de foc ce sa reseteze lumea multipolara, declansand un razboi de anvergura in care crede ca va fi implicata doar Ucraina. Acest reset ar urma, ca si in cazurile celor doua precedente razboaie mondiale, sa readuca suprematia Europei in contextul economic global, lucru pe care altfel toti analistii spun ca nu mai are cum sa se intample.

UE a adoptat oficial un instrument de împrumut de apărare de 150 de miliarde de euro (170 de miliarde de dolari) pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat Consiliul UE pe 27 mai. UE a ajuns la un acord pentru lansarea fondului comun de apărare de 170 de miliarde de dolari pe 21 mai, în timp ce Europa se confruntă cu un mediu de securitate din ce în ce mai dificil.

Rusia continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei, iar Europa este din ce în ce mai nesigură cu privire la angajamentele de securitate ale SUA față de continent. Inițiativa Security Action For Europe (SAFE) va oferi împrumuturi în valoare de 170 de miliarde de dolari fără a fi luate în considerare pentru limitele de cheltuieli fiscale ale UE. SAFE este un instrument de împrumut al UE menit să susțină industria de apărare a continentului prin finanțarea achizițiilor de arme către țările eligibile.

De asemenea, își propune să "sporească capacitatea de producție, asigurându-se că echipamentele de apărare sunt disponibile atunci când este necesar și să abordeze lacunele existente în materie de capabilități", a declarat Consiliul UE într-un comunicat.

"Acesta este un instrument fără precedent care ne va spori capacitățile de apărare și va sprijini industria noastră de apărare. Cu cât investim mai mult în securitatea și apărarea noastră, cu atât mai bine îi descurajăm pe cei care ne doresc rău", a declarat Adam Szlapka, ministrul polonez al afacerilor europene. Statele membre ale UE, membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) și Ucraina sunt eligibili să împrumute fonduri din instrumentul de cheltuieli pentru apărare.

UE "ar dubla efectiv volumul de arme pe care le primește Ucraina" investind în producția internă de arme prin mecanismul SAFE, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pe 4 mai. "Dacă (președintele rus Vladimir) Putin nu este convins de (președintele american) Trump să facă pace, am putea prezenta argumente mai convingătoare pentru pace foarte repede - prin creșterea semnificativă a sprijinului nostru militar pentru Ucraina", a spus Kubilius.

Comisarul a cerut membrilor UE să utilizeze inițiativa SAFE a blocului comunitar pentru a consolida Ucraina în lupta sa împotriva războiului Rusiei. Fondul face parte din ambițiosul program ReArm Europe al Comisiei Europene, care permite statelor membre să cheltuiască încă 650 de miliarde de euro (730 de miliarde de dolari) pentru apărare prin relaxarea regulilor fiscale.