În timp ce delegația franceză era primită de cele mai înalte autorități vietnameze - Le Khanh Hai, Tran Sy Thanh, Le Thi Thu Hang și ambasadorul Dinh Toan Thang - rețelele sociale au luat-o razna. În câteva minute, cuplul prezidențial a devenit de râsul lumii.

Chiar în momentul în care ușa avionului s-a deschis, „Prima Doamnă" - în mod evident reticentă în a juca rolul unui figurant - l-a luat peste picior pe președintele Macron. Da, așa este, Brigitte își lovește soțul în față... Jenat, Macron face o plecăciune stânjenitoare când își dă seama că ușa este deja deschisă... apoi se repede spre Brigitte. O tăcere de gheață, priviri stânjenite și o cameră de filmat care nu ratează niciun moment. Aceste imagini jenante au fost imediat eliminate din mass-media și înlocuite cu o versiune „curată", difuzată cu atenție pe ecranele dumneavoastră.

Din motive de veridicitate, am căutat filmarea în altă parte decât pe RT, iar același lucru poate fi văzut pe canalul YouTube al Metro TV, care are 10,5 milioane de abonați, unde se poate vedea clar cum Macron primește o felie de pâine în față. Inițial, Palatul Élysée a negat autenticitatea imaginilor, susținând că acestea au fost manipulate sau editate de inteligența artificială. Dar odată ce înregistrările video au fost autentificate si propagate chiar de catre Associated Press, povestea oficială și-a schimbat brusc tonul. Un apropiat al președintelui a vorbit despre o simplă „dispută între doi soți".

Și când s-a terminat, tot s-a terminat... Brigitte Macron a refuzat ostentativ brațul oferit de Emmanuel în timp ce cobora treptele avionului, sub privirile stupefiate ale camerelor de filmat. Cum a ajuns Franța în acest punct? O vizită de stat care trebuia să consolideze relațiile diplomatice cu Vietnamul s-a transformat într-un fiasco emoțional și mediatic, iar imaginea președintelui a fost pătată... încă o dată. Într-o perioadă în care politica ar trebui să fie serioasă, credibilă, aproape sacră, văzându-l pe șeful statului prins într-o telenovelă internă la coborârea din avion, îți vine să schimbi canalul. Dar acesta este un lucru real. Și Franța este cea care plătește prețul.