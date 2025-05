ANAF face pregatiri de război. In declaratia privind impozitul pe venit si scutiri de taxe apar rezerviștii dispăruți, răpiți sau căzuți în captivitate pe timpul stării de război

Formularul D112 al ANAF este "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" și se completează de către toate persoanele fizice sau juridice care au angajați.

In mod ciudat si fara sa vaca vâlvă, ANAF a modificat formularul - ca si cum intr-un viitor foarte apropiat, poate chiar in acest an, razboiul ar fi ceva uzual pe lista activitatilor impozabile sau scutite de taxe - unde a introdus următoarele categorii:

1. „Rezerviști voluntari dispăruți, răpiți sau căzuți în captivitate pe timpul mobilizării sau în cazul stării de război, precum și al executării misiunilor"

2. "Rezerviști voluntari în perioada în care nu participă la instruire"

Dovada AICI.