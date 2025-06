Omul de care depinde nominalizarea lui Bolojan, cu influență în cel puțin 3 bănci care împrumută statul român

Kondor Zoltan este un sătmărean, cu dublă cetățenie, română și maghiară, care a evoluat spectaculos în primele două decenii de după 1989 pe piața comercială a pieselor de schimb pentru mașini, ca un întreprinzător tânăr și inteligent ce-a simțit bine această nișă de succes.

Dacă veți căuta pe Internet, pe Google sau pe Wikipedia, doar asta veți găsi, cam ce v-am spus eu aici, plus niște poze false care îl prezintă pe Kondor Zoltan - nu este el în acele poze, iar alte descrieri despre el se opresc undeva în urmă cu 10 ani, moment în care Kondor și-a vândut părțile sociale ale companiei partenerului elvețian, o puternică companie de profil. Din acel moment, Kondor Zoltan a intrat în business-ul mare, în plan regional, iar capitalul de peste 100 de milioane de euro de care dispunea i-a permis să intre pe piață, devenind jucătorul relevant pe domeniile energetico-financiare, dar și de telecomunicații (el este și omul din spatele lui Zoltan Teszari, de la DIGI RCS, Teszari ce acționează mai degrabă ca un interpus), Kondor acționând preponderent în Ungaria, dar cu ramificații în toată regiunea. Astfel, sătmăreanul a ajuns să-l detroneze, în ultimii 10 ani, pe legendarul Sandor Csany, miliardarul ungur ce controla grupurile MOL și OTP, cele mai mari în domeniile energetic și, respectiv, bancar din Ungaria.

Csany mai e cunoscut publicului larg ca fiind președintele Federației Ungare de Fotbal; el este, de fapt, cel ce a reușit revigorarea acestui sport în țara vecină. (Chiar dacă l-a înlocuit pe Csany, Kondor nu este, însă, în relații de adversitate cu acesta. Se poate spune că a fost o predare de ștafetă, mai ales că Zoltan Kondor l-a salvat pe Sandor Csany dintr-o mare încurcătură, unde Csany fusese băgat de către un personaj influent, român de origine și fin de cununie al lui Csany.) Operând astfel în liga mare a afacerilor, Kondor s-a apropiat de prepotenta familie Rothschild, iar în domeniul financiar bancar, care ne interesează astăzi, a devenit jucător influent inclusiv la nivelul a trei bănci puternice în plan regional, bănci de la care guvernările Iohannis s-au împrumutat cu cinism în ultimii cinci ani, reușind astfel Iohannis să facă dependentă flotabilitatea macroeconomică a României de capitalul financiar extern; Iohannis și ai săi au transformat astfel România în stat prizonier. Nu dau numele băncilor, una e cu capital majoritar austriac, alta cu cel francez, respectiv ultima bancă pare românească, dar nu mai e demult, dar nu dau numele acestor bănci, deoarece nu vreau să le aduc în fața unui oprobriu nemeritat; la urma urmei, n-au fost decât uneltele prin care s-a operat.

Revin la Kondor Zoltan, despre care am aflat detalii doar în ultimii doi ani, are legătură cu nominalizarea lui Bolojan ca premier al noului guvern, treabă care se tot amână în mod inexplicabil publicului. Bolojan nu este pe placul Grupului de la Cluj, condus informal de către Ioan Rus, dar și cu Coldea în componență, parțial și cu Ion Țiriac, grup ce-ar dori să așeze în fruntea guvernului eterna lor marionetă pe nume Emil Boc. Cu Boc ar fi de acord și partea din PNL ce-i este ostilă lui Bolojan, anume cea pe care o coordonează Eduard Hellvig. Dar Boc nu este simplu de impus politic, deoarece Bolojan este susținut totuși de către Nicușor Dan și cei din cercul zero de putere, are relații cordiale și cu USR, Bolojan conviețuiește și cu o parte din PSD, mai puțin însă cu UDMR, ce-i drept, acolo Hunor Kelemen și restul liderilor îl antipatizează de-a dreptul. Și atunci, păpușarii lui Emil Boc, vrând să-l impună premier în locul lui Bolojan, trebuie să recurgă la sprijin dintr-o zonă de care depinde guvernarea, adică acea zonă a împrumuturilor financiar-bancare și astfel să reușească să-și impună favoritul Boc în dauna lui Bolojan.

În bază acestor interese, cei pomeniți mai sus au organizat un echipaj de lobby care încearcă de câteva zile să-l convingă pe Kondor Zoltan să-i sprijine. Nu cunosc rezultatele discuțiilor, nu știu dacă Kondor acceptă să interfereze cu interesele politice ale colindătorilor săi, dar e limpede pentru voi din prezentarea de azi că șefia guvernării României se decide cu totul altfel decât vă este prezentat public și tot la fel de evident vă este că un rol mare îl are chiar Viktor Orban, tovarășul din umbră al lui Kondor Zoltan. Știu asta bine și ardelenii implicați, știu bine și croații, apropo, pe filiera INA Group. Și mai e clar ceva, anume faptul că, sub guvernările Iohannis, România a intrat exact pe aliniamentul financiar al Ucrainei, a cărei datorie suverană a fost cumpărată, în 2017, de către fondul de investiții Franklin Templeton, cel care administrează și Fondul Proprietatea în România, controlat de către grupul Rothschild.

Cozmin Gușă