Mafia lui Burduja stie cum sa SAPE statul! O operatiune de 132 de milioane de euro din bani publici

Scenariul de coșmar al corupției sistemice se rescrie în sectorul energetic. Protagoniști: SAPE S.A., două SRL-uri-fantomă din Timișoara, 132 de milioane de euro și o rețea transpartinică protejată politic.

SAPE - de la companie de stat la pușculiță de casă a lui Burduja

SAPE S.A., companie de stat aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, este presată politic să achiziționeze două proiecte de stocare a energiei electrice - IS BARU 1 și IS BARU 2 - pentru fabuloasa sumă de 132 milioane de euro, de la două firme fără activitate operațională: Banat Storage Energy SRL și Green Storage Farm SRL. Firme obscure, cu sediu într-un apartament, fără angajați, fără portofoliu.

Actorii principali din rețeaua de influență:

Dumitru Nancu - omul de execuție

• Președinte al Consiliului de Supraveghere SAPE;

• Presiuni continue asupra Directoratului;

• Participare nelegală la decizii executive;

• Implicare în promovarea unor proiecte neviabile;

• A numit și votat direct, fără concurs, propriul conducător de doctorat - prof. Andrei Jean-Vasile - în Directoratul SAPE.

Andrei Jean-Vasile - recompensa academică

• Profesor universitar, conducătorul tezei de doctorat a lui Nancu (sustinută în august 2024);

• Numit membru în Directorat în 2025, fără concurs sau transparență;

• Caz clasic de conflict de interese și trafic de influență academică.

Cristian Popovici - omul PSD

• Fost membru al CS SAPE;

• Fratele lui Alfred Simonis, lider PSD Timiș;

• A promovat inițial proiectele BARU către SAPE;

• Retras în tăcere după inițierea procedurilor.

Sebastian Burduja - girul politic suprem

• Ministrul Energiei;

• Nu a reacționat în fața dovezilor de abuz și conflict de interese;

• Continuă să protejeze oamenii săi în poziții-cheie.

ȘI ALEXANDRU DEACONU - LEGĂTURA CU ROMAERO ȘI ILEGALITATEA CONTINUATĂ

Un personaj cheie trecut adesea sub radar este Alexandru Deaconu, membru al Consiliului de Supraveghere SAPE și al Consiliului de Administrație ROMAERO.

• În martie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a declarat definitiv incompatibil, constatând că Deaconu a exercitat simultan funcții incompatibile cu statutul de demnitate publică, încălcând regimul juridic al conflictelor de interese.

• Deși decizia este executorie și produce efecte juridice, Deaconu a continuat să participe la ședințele SAPE și ROMAERO, încasând indemnizații ilegale, fără a notifica instituțiile de stat.

• A omis în mod deliberat să informeze SAPE despre decizia ÎCCJ și a încercat să se mențină în funcții, sfidând principiile transparenței și integrității.

• Burduja nu a dispus nicio măsură administrativă de revocare, deși avea obligația legală.

Alexandru Deaconu este imaginea perfectă a abuzului tăcut: aparent pasiv, dar profund implicat în deciziile care pot dezechilibra bugetul unei companii de stat.

Ce se cumpără, de fapt?

• Proiecte imature, neautorizate complet;

• Terenuri închiriate, nu deținute;

• Tehnologii chinezești fără audit sau certificat european;

• Softuri de control fără garanții de securitate cibernetică;

• Firme cu zero istoric în energie, dar cu legături politice evidente.

Statul tace. Noi ce facem?

În fața acestor fapte:

• Ministerul Energiei tace;

• SAPE nu opune rezistență;

• DNA, ANI, AMPIP nu sunt sesizate;

• Curtea de Conturi nu face audit.

Dar prejudiciul este iminent.

Soluția? Intervenție instituțională imediată

1. Suspendarea achiziției IS BARU 1 și 2;

2. Sesizarea urgentă a DNA și ANI pentru:

• Abuz în serviciu (Art. 297 CP),

• Conflict de interese (Art. 301 CP),

• Fals în declarații (Art. 326 CP),

• Incompatibilitate (Legea 161/2003);

3. Demiterea lui Dumitru Nancu, Alexandru Deaconu și Andrei Jean-Vasile;

4. Audit guvernamental și parlamentar complet la SAPE;

5. Publicarea tuturor documentelor și contractelor implicate.

Concluzie: România, în pragul unui tun energetic de proporții

Nu este doar o greșeală administrativă. Este o schemă elaborată de drenare a banului public, în care o companie de stat devine o unealtă pentru îmbogățirea unor rețele politice. SAPE este victima. Dar victimele reale suntem toți. Ori acționăm acum, ori lăsăm ca modelul Burduja-Nancu-Deaconu să devină regula în administrarea banului public.