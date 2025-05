Presedintele Donald Trump l-a sunat din greseala pe Nicusor Dan. Voia sa vorbeasca cu Victor orban si a confundat Budapest cu Bucharest

Cu remarca, fireasca in aceste clipe, ca ar putea fi vorba si de un fake news, pe contul oficial al presedintelui SUA a apărut un text in care acesta spune ca l-a sunat la Budapesta pe premierul Ungariei Viktor Orban, cu care a avut o discutie importanta, dar nu inainte de a suna din greseala pe firul rosu in România unde i-a raspuns o persoana necunoscuta.

A urmat o isterie mare in media aservita care a prezentat ca pe o mare victorie convorbirea telefonica de numai 10 minute (cu tot cu sculatul din somn si realizarea conexiunilor criptate) a lui Nicusor Dan cu Donald Trump, cu care ar fi vorbit in legatura cu securitatea zonei, probleme legate de energie, chestiuni economice, dar si felicitarea si recunoasterea noului ales al României etc. Presa insa a mentionat acestea "pe surse", iar de la Cotroceni, Nicusor Dan - intrebat despre discutia telefonica de felicitare cu Donald Trump - a spus: "Nici nu confirm, nici nu infirm!"

Asadar e foarte probabil ca Donald Trump a confundat Budapest cu Bucharest cand a cerut sa i se faca legatura pe firul rosu cu Orban, dar "din greseala" a vorbit cu Nicusor Dan, pe care-l caracterizeaza ca "o persoana necunoscuta". Or fi vorbit si de energie si de strategii, pana si-o fi dat seama ca nu vorbeste de fapt cu Viktor Orban. Drept pentru care l-a sunat apoi pe premierul Ungariei si in plus a simtit nevoia sa posteze incidentul in retelele sociale ca sa nu legitimizeze vreo discutie cu "persoana necunoscuta" de la Bucuresti. (asta e ca si cum ai zice: "uzurpatorul din România").

Vom vedea ce e adevarat si ce nu din aceasta poveste, daca e vorba despre un fake news in aceasta eră a AI. Daca este vorba despre un fake si in realitate Nicusor Dan ar fi vorbit pe bune si in cunostiinta de cauza cu Trump, gluma e foarte buna, dar problema este de ce nu confirma "alesul" de la Cotroceni o atare convorbire, la fel cum s-a laudat cu convorbirea telefonica pe care a purtat-o cu Ursula von der Leyen. E limpede, Nicușor Dan nu infirma pentru ca intr-adevar a vorbit cu Trump, dar nu confirma pentru ca seful lumii occidentale i-a zis ca nu-l cunoaste si ca a fost o greseala, după care i-o fi trantit telefonul. O palma mai grea decat cea pe care a luat-o Macron de la "bărbata" Brigitte!