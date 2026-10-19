Cercetătorii vor să capteze energia Soarelui direct din spațiu. De ce ideea revine în atenție

Ideea de a colecta energia Soarelui direct din spațiu și de a o trimite pe Pământ circulă de zeci de ani, dar până recent a rămas mai degrabă la granița dintre cercetare și science-fiction.

Acum, mai multe companii și guverne încearcă să transforme conceptul într-o tehnologie funcțională, profitând de scăderea costurilor de lansare și de progresele în sateliți, robotică și transmiterea energiei fără cabluri.

Avantajul principal este simplu. Panourile solare plasate în spațiu nu sunt afectate în aceeași măsură de nori, atmosferă sau alternanța dintre zi și noapte. În orbita potrivită, ele ar putea primi lumină aproape permanent și ar putea produce mai multă energie decât instalațiile similare de la sol, scrie LiveScience.

Energia ar urma să fie convertită în microunde sau fascicule laser și transmisă către stații de recepție de pe Pământ, care ar transforma-o din nou în electricitate. Problema este dimensiunea proiectelor. Pentru a deveni competitive economic, astfel de centrale ar trebui să genereze cantități uriașe de energie și să fie construite din structuri de dimensiuni foarte mari în orbită.

Compania americană Star Catcher a testat în Florida transmiterea concentrată a luminii pe o distanță de aproximativ 105 metri, reușind să transporte circa 100 de wați. Scopul companiei este ca, în viitor, fasciculele de lumină să poată alimenta direct sateliți aflați în spațiu.

China lucrează la proiectul Omega 2.0, un satelit solar care ar folosi microunde pentru transmiterea energiei. Testele realizate la sol au ajuns până la 2.081 de wați pe o distanță de 55 de metri, iar planurile includ structuri orbitale de mari dimensiuni.

În Statele Unite, startup-ul Aetherflux vrea să folosească sateliți dotați cu lasere infraroșii. Compania plănuiește o demonstrație în care un satelit să transmită energie către panouri de la sol, iar sistemul ar opri automat fasciculul dacă un avion sau un alt obiect ar intra pe traseu.

Rămâne însă problema costurilor. Unele companii estimează că energia solară din spațiu ar putea deveni extrem de ieftină, însă alte analize susțin exact contrariul și arată că electricitatea produsă astfel ar putea costa de 12 până la 80 de ori mai mult decât alternativele de pe Pământ.