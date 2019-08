Cine este Gabriel Lucian Popescu, barbatul a carui carte de vizita s-a aflat in mana Alexandrei Macesanu

Alexandra Macesanu (15 ani) a disparut, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut in aprilie 2019 si Luiza Melencu (18 ani). Suspectul, Gheorghe Dinca, a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea.

Dinca si-a recunoscut duminica faptele si a spus le-a omorat pe fete si ca a ars cele doua cadavre. In momentul in care lupta pentru a supravietui, Alexandra Macesanu a gasit o carte de vizita in casa unde, intr-un final, si-a gasit sfarsitul. Adolescenta i-a citit operatoarei de la 112 datele respective, lucru pe care l-a facut si unui politist.

Numele indicat de tanara era Gabriel Lucian Popescu, insa cartea de vizita nu apartinea proprietarului casei care o sechestrase, cum credea fata, ci este al unui barbat care lucreaza in domeniul imobiliar, fiind de meserie cadastrist. La cateva ore distanta, oamenii legii au sunat pe numarul de pe cartea de vizita, iar barbatul le-ar fi dat anchetatorilor adresa completa a lui Gheorghe Dinca, sustin surse din ancheta, potrivit libertatea.ro.

Intr-un final, dilema a fost lamurita. La adresa aflata pe cartea de vizita, Antonius Caracalla nr. 9, este un bloc. Gabriel Lucian Popescu nu se afla acolo, dar vecinii i-au schitat, rapid, portretul: "Este un om serios, n-are nicio legatura cu criminalul fetitelor. Este un om cu picioarele pe pamant. La cabinet lucreaza alaturi de sotie, care a fost in trecut profesoara". Cel mai probabil, Gheorghe Dinca a intrat in posesia cartii de vizita a agentului imobiliar datorita faptului ca intentiona sa-si vanda casa in care a comis respectivele crime.