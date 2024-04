OMS anunță pe Facebook că "a semnat cu România Strategia de Cooperare 2024 - 2030". Rafila ascunde continutul documentului!

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunță într-o postare pe Facebook că „tocmai a semnat cu România Strategia de Cooperare 2024 - 2030". Pe site-ul Ministerului Sănătății nu apare nicio informatie in acest sens, nu cunoastem ce contine in realitate aceasta "strategie" si ce a semnat Alexandru Rafila in numele nostru.

Redăm postarea OMS:

„Strategia a fost elaborată împreună cu Ministerul Sănătății - România și stabilește cadrul de colaborare între OMS și România și oferă o direcție strategică în domeniul sănătății pentru următorii șapte ani.

Prin acest document, OMS se angajează să:

- contribuie la îmbunătățirea sănătății oamenilor din România,

- sprijine realizarea obiectivelor de sănătate stabilite în Strategia Națională de Sănătate a României,

- să dezvolte noi modalități de lucru eficiente și eficace, asigurându-se că reducerea inegalităților în materie de sănătate rămâne în centrul fiecărei activități.

Mulțumim Ministerului Sănătății pentru sprijinul și colaborarea continuă cu OMS.", se mai arată în postarea Biroului OMS din țara noastră.

"Neexistând nicio informare oficială din partea Ministerului Sănătății în care să se indice atât conținutul complet al acestei Strategii de cooperare 2024-2030 cu OMS, cât și actul național și emitentul lui care să 'ratifice' această semnare de strategie de cooperare, sunt în imposibilitatea de a verifica dacă Ministrul Rafila și-a depășit competențele și semnează pentru și în numele României Strategii de Cooperare al cărui conținut nu ni-l duce la cunoștință, dar ulterior ne impune diverse măsuri obligatorii (cum s-a mai întâmplat), spunându-ne că așa au decis specialiștii 'nenumiți'.", comenteaza avocata Elena Radu, preluata de activenews.ro.