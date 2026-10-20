Școala unde un elev a înjunghiat o profesoară și un elev a făcut parte din programul SRI de prevenire a terorismului și extremismului

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare" din Bistrița, unde un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și un coleg, a făcut parte din programul Previsio, derulat de SRI pentru prevenirea radicalizării și a extremismului violent în școli.

În cadrul proiectului, profesori și consilieri din 24 de unități de învățământ din județ au fost instruiți să identifice semnele radicalizării, însă, după atac, inspectorul școlar general a declarat că nu știe dacă specialiștii formați au discutat cu elevii despre aceste riscuri.

În suportul de curs din programul Previsio, organizat de SRI, se află numeroase link-uri către legi din UE și din România, precum și definiții despre radicalizare și terorism. De exemplu:

Radicalizarea este: „un proces complex, derulat în etape, în care un individ sau un grup adoptă o ideologie sau o credință radicală care acceptă, folosește sau tolerează violența, inclusiv actele de terorism, pentru a atinge un scop politic sau ideologic".

Definiția terorismului vine din legislația națională: „Prezintă pericol public, afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relațiile internaționale ale statelor, securitatea națională sau internațională, sunt motivate politic, religios sau ideologic".

Potrivit suportului de curs Previsio, profesorilor participanți la cursuri li s-au prezentat în special informații despre terorismul islamist și atentatele unor grupări precum Al-Qaeda și Daesh.

Despre legionari și neonaziști s-a vorbit pe scurt, au confirmat și unele cadre didactice intervievate de Snoop. Asta deși investigații recente de presă au arătat că tineri români sunt recrutați online de grupări neonaziste sau atrași în rețele online în care-și câștigă popularitatea prin crime sau automutilarea victimelor.

Vasile Șteopoaie, inspectorul general din Bistrița: „Nu știu dacă cei doi consilieri școlari au vorbit cu elevii. Pot să cer un raport".

Pe lângă identificarea elevilor extremiști sau teroriști și raportarea lor la poliție sau la SRI, după cum au precizat unele inspectorate școlare, profesorii ar fi trebuit să discute cu elevii despre aceste pericole din online.

Publicația a cerut un punct de vedere de la SRI, însă răspunsul nu a venit până la publicarea articolului.

În dimineața de 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare" din Bistrița un elev care purta cagulă și cască airsoft a bătut la ușa unei săli de clasă și apoi a așteptat, arată imaginile ajunse în spațiul public. Când profesoara de matematică a ieșit, băiatul de 13 ani a înjunghiat-o de mai multe ori cu un briceag.

Un alt adolescent a ieșit din clasă să-și apere profesoara, dar a fost și el rănit. Unii elevi l-au înfruntat pe băiatul agresor în sala de clasă.