Codul Răspunderii pentru Mandatul Public - Semnează petiția ca sa-i obligăm noi să dea socoteală!
Postat la: 19.10.2026 |
De prea multe ori am fost înşelaţi. De prea multe ori politicieni de orice culoare ne-au minţit, cu consecinţe grave asupra traiului nostru de zi cu zi. De prea multe ori, cei aflaţi în funcţii publice, mulţi nealeşi de nimeni, ci numiţi de câte o pilă de partid şi de stat pe cu totul alte criterii decât cele de competenţă, au făcut ce-au vrut, fără să dea socoteală nimenăi, iar pagubele nepriceperii sau a rea-voionţei lor le-am suportat noi. De prea multe ori jafurile din Bugetul de stat au fost decontate nu de cei care le-au făcut şi s-au îmbogăţit din aceste fărădelegi, ci de către noi, oamenii de rând.
A sosit vremea ca să nu mai suportăm noi pagubele, de multe ori uriaşe, provocate de habarnism, de nepotism, de pilăraie, de sinecuri. A venit vremea să-i tragem la răspundere pentru greşeli, iar dacă aceste greşeli au costat bani din Buget, acei bani să fie recuperaţi de la cei care au greşit, nu de la noi, încovoiaţi de biruri pe care nu le mai putem suporta. A venit vremea ca toţi cei care au distrus ţara asta şi continuă să mai tragă hălci din ce a mai rămas, în folosul lor şi a acoliţilor lor, să dea socoteală.
Desigur că niciodată cei aflaţi la conducere, adică au acces la banul public, folosindu-l după cum îi taie capul, dar mai ales în folos propriu, nu vor vota o lege care să stopeze acest fenomen. Cu alte cuvinte, niciodată nu-şi vor tăia singuri craca de sub picioare. Nu vor vota o lege care să-i tragă pe ei înşişi şi pe cei care i-au numit în funcţii, la răspundere, materială în primul rând, recuperarea prejudiciului şi, acolo unde este cazul, la răspundere penală.
Noi, cetăţenii care ţinem statul în spate, suntem singurii care putem curma această stare de fapt ce durează de mai bine de 30 de ani. Suntem singurii care putem, printr-o lege, să-i facem să suporte pagubele produse statului. Adică nouă.
A venit vremea să demonstrăm că ţara este a poporului, nu a unei clici care ne păcăleşte din patru în patru ani, ca să ne smulgă voturile. A venit vremea să avem o administraţie care să funcţioneze în slujba cetăţeanului, nu ca stăpân arogant al acestuia. A venit vremea ca să fim responsabili pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri. pentru că ei au grijă de viitorul copiilor şi nepoţilor lor. Şi nu oricum, ci pe banii noştri. A venit vremea ca atunci când Parlamentul nu funcţionează în detrimetul ţării, noi toţi să devenim un parlament care să pună lucurile la punct. A venit vremea să fim trataţi cu demnitate şi respect, începând cu poliţistul din stradă sau agentul de la vreo instituţie a statului care ne calcă pragul ca să ne controleze dacă nu mai avem de plătit ceva şi până la demnitarii de rang înalt, inclusiv preşedintele. A venit vremea să fim toţi pentru unul şi unul pentru toţi, atunci când cuiva dintre noi i se face o nedreptate şi să cerem socoteală celui care a comis nedreptatea, indiferent cine ar fi el.
Avem această iniţiativă cetăţenească pentru a fi clar că noi suntem stăpânii. Ei sunt doar trimisi prin vot sa ne reprezinte şi că accederea la o demnitate înseamnă o imunitate care nu îi dă dreptul alesului să facă ce vrea, fără să dea socoteală nimănui.
De câte ori nu ne-am întâlnit cu situaţii în care un primar spune: "nu știam ce face directorul numit de mine" atunci când acesta este prins că fură. Un parlamentar își pune nepoata la stat și spune: "a fost concurs". Un concurs măsluit care crede că îl scapă de răspundere. Un ministru numește un incompetent care falimentează o regie a statului. Pierderi la Buget şi oameni rămaşi pe drumuri, fără slujbă. Niciodată, nimeni, în afara noastră, nu plătește toate acestea, deşi nu noi suntem cei care le comitem.
De ce? Pentru că în România nu există RĂSPUNDERE. Există doar responsabilitatea cetateanului. Noi răspundem şi plătim şi pentru faptele noastre, şi pentru faptele lor.
Iar această stare de fapt trebuie să înceteze. Pentru că altfel vom lăsa moştenire urmaşilor o ţară distrusă, iar pe ei înglodaţi în datorii. Se vor naşte datorinici din cauza împrumuturilor făcute astăzi de nepricepuţi, inclusiv copiii care nu s-au născut încă.
Acest Cod pe care îl propunem, schimbă regula jocului.
Nu mai cerem să fie pedepsiți după ce fură. Cerem să nu mai poată fura încă dela început, de când acced în funcţii.
CE FACE CONCRET ACEST COD PE CARE VI-L PROPUNEM:
1. TAIE PILELE DE LA RĂDĂCINĂ
Orice numire politică trebuie publicată cu CV-ul celui numit cu cel puţin 30 de zile înainte. Să cunoaştem cine sunt rudele până la gradul 3. Să cunoaştem dacă a avut condamnări sau este cercetat penal. Ce studii are şi ce competenţe. Dar, mai ales, unde şi-a dovedit aceste competenţe pentru a ocupa o funcţie publică.
2. INTRODUCE RĂSPUNDEREA SOLIDARĂ
Ai numit un director care a furat? Răspunzi COT LA COT cu el. Cu funcția, cu averea, cu dosar penal. Gata cu "nu am știut". Dacă l-ai numit, ești garant pentru el şi răspunzi în rând cu el.
3. RĂSPUNZI CU AVEREA PERSONALĂ
Prejudiciu creat de tine sau de cel numit de tine trebuie să fie plătit din averea demnitarului. Nu din banii instituţiei sau ai bugetului.
4. REVOCAREA DE CĂTRE CETĂȚENI
Dacă 25% dintre cei care l-au votat semnează ca demnitarul ales să plece acasă, trebuie să o facă deîndată. Nu se se mai aştepte ani de zile să fie sancţionat de electorat la viitoarele alegeri, ceea ce înseamnă că un ales, poate rămâne în funcţie ani de zile, chiar dacă alegătorii nu-l mai vor.
Să subliniem faptul că cesta nu este un Cod anti-partid. Este un Cod pro-cetățean. Se aplică tuturor partidelor politice, indiferent dacă sunt la guvernare sau în opoziţie. Pentru că, mai ales în judeţe, se poate observa o cârdăşie la fărădelegi, între reprezentanţi ai unor partide care, cel puţin teoretic, se află pe părţi opuse ale baricadei. Cine este cinstit şi îşi respectă cuvântul dat în campanie, cine este numit pe criterii de competenţă, cine are rezultate în exercitarea demnităţii pe care o ocupă, nu are de ce să se teamă.
Suntem 100.000 de custozi care cerem înapoi ce e al nostru: statul. Pentru că doar de atâtea semnături este nevoie pentru a-i obliga să adopte legea.
Semnează și tu. Durează 1 minut. Ai nevoie doar de Carte de Identitate.
Inițiator: Grupul de Inițiativă Civică pentru Codul Răspunderii
În temeiul art. 74 din Constituția României
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