Coronavirusul a suferit o nouă mutație. Varianta indiană BA.2.75 se răspândește exponențial și ocolește vaccinurile!

O nouă variantă mutant a Omicron se răspândește cu repeziune. Oamenii de știință sunt îngrijorați, mai ales că se răspândește în India și apare în numeroase alte țări, inclusiv în Statele Unite.

Cercetătorii spun că această variantă - numită BA.2.75 - ar putea fi capabilă să se răspândească rapid și să ocolească imunitatea obținută prin vaccinuri și infecții anterioare. Nu este clar dacă ar putea provoca boli mai grave decât alte variante Omicron, inclusiv BA.5, care se remarcă la nivel mondial. "Este încă foarte devreme pentru a trage prea multe concluzii", a declarat Matthew Binnicker, director de virologie clinică la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota. "Dar se pare că, în special în India, ratele de transmitere arată un fel de creștere exponențială", informează Associated Press. Dacă va depăși BA.5, a spus el, nu s-a stabilit încă.

Cu toate acestea, faptul că a fost deja detectat în multe părți ale lumii, chiar și cu niveluri mai scăzute de supraveghere virală, "este un indiciu timpuriu că se răspândește", a declarat Shishi Luo, șeful departamentului de boli infecțioase al Helix, o companie care furnizează informații despre secvențierea virală către Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA. Cea mai recentă variantă a fost identificată în mai multe state îndepărtate din India și pare să se răspândească mai repede decât alte variante de acolo, a declarat Lipi Thukral, om de știință la Council of Scientific and Industrial Research-Institute of Genomics and Integrative Biology din New Delhi.

De asemenea, a fost detectată în alte aproximativ 10 țări, printre care Australia, Germania, Regatul Unit și Canada. Două cazuri au fost identificate recent pe coasta de vest a SUA, iar Helix a identificat un al treilea caz în SUA săptămâna trecută. Ceea ce alimentează îngrijorarea experților este un număr mare de mutații care separă această nouă variantă de predecesorii Omicron. Unele dintre aceste mutații se află în zone care au legătură cu proteina spike și ar putea permite virusului să se lege de celule mai eficient, a declarat Binnicker. O altă îngrijorare este că modificările genetice ar putea face ca virusul să ocolească mai ușor anticorpii - proteine protectoare produse de organism ca răspuns la un vaccin sau la o infecție provocată de o variantă anterioară.

Dar experții spun că vaccinurile și rapelurile sunt în continuare cea mai bună apărare împotriva Covid-19 severă. În toamnă, este probabil ca în SUA să se dezvolte formulări actualizate ale vaccinului care vizează tulpini Omicron mai recente. "Unii ar putea spune: 'Ei bine, vaccinarea și stimulentele nu au împiedicat oamenii să se infecteze'. Și, da, acest lucru este adevărat", a spus el. "Dar ceea ce am văzut este că ratele de oameni care ajung în spital și mor au scăzut semnificativ. Pe măsură ce tot mai mulți oameni au fost vaccinați, au fost stimulați sau au fost infectați în mod natural, începem să vedem că nivelurile de fond ale imunității la nivel mondial se strecoară în sus."

Este posibil să fie nevoie de câteva săptămâni pentru a ne da seama dacă ultima variantă mutant Omicron poate afecta traiectoria pandemiei. Între timp, Dr. Gagandeep Kang, care studiază virușii la Colegiul Medical Creștin din India, în Vellore, a declarat că îngrijorarea crescândă cu privire la această variantă subliniază necesitatea unor eforturi mai susținute de urmărire și localizare a virușilor, care să combine eforturile genetice cu informații din lumea reală despre cine se îmbolnăvește și cât de grav. "Este important ca supravegherea să nu fie o strategie de tip start-stop", a spus ea. Luo a declarat că BA.2.75 este un alt memento care ne amintește că coronavirusul evoluează continuu - și se răspândește. "Ne-ar plăcea să ne întoarcem la viața de dinainte de pandemie, dar trebuie să fim în continuare atenți", a spus ea. "Trebuie să acceptăm faptul că acum trăim cu un nivel de risc mai ridicat decât înainte".