Tunelul secret al vedetelor din Los Angeles: o legendă urbană confirmată, în sfârșit, după decenii de zvonuri

Într-un oraș care își vinde misterele la metru pătrat, legenda unui tunel ascuns între hotelul Chateau Marmont și fostul club exclusivist The Players părea doar o fantezie de epocă, menită să sporească mitologia Hollywoodului de altădată. Și totuși, se pare că, măcar o dată, ficțiunea a fost cât se poate de reală.

Construit în 1929 pe dealurile de la marginea Sunset Strip, Chateau Marmont a fost, de-a lungul aproape unui secol, refugiu discret pentru actori, muzicieni, regizori și tot soiul de personalități mondene. De la Jim Morrison, care se cățăra pe acoperișuri în toiul nopții, la Lindsay Lohan, care ar fi lăsat o notă de plată de peste 46.000 de dolari, poveștile din spatele ușilor închise au alimentat o mitologie consistentă. Dar dincolo de extravaganțe, în aer a persistat un zvon mai vechi și mai neobișnuit: un pasaj subteran secret, care lega hotelul de clădirea din vale, fostul sediu al clubului The Players.

Dacă zvonul că Led Zeppelin ar fi gonit cu motocicletele prin hotel s-a dovedit fals (holurile sunt prea înguste), iar legenda cu James Dean cățărându-se pe fereastra unui bungalou pentru o audiție nu a rezistat în fața realității, tunelul pare să fi fost real. Sau cel puțin, așa indică o descoperire întâmplătoare făcută în 2012, în timpul unei renovări.

Proprietarul localului Pink Taco, Harry Morton, care preluase clădirea fostului Players Club, a descoperit accidental rămășițele unui pasaj subteran zidit. Echipa sa de muncitori a dat peste el în timpul lucrărilor, readucând în atenție o poveste pe care mulți o consideraseră fantezie. Din păcate, pasajul era deja sigilat de autoritățile orașului Los Angeles, fără explicații clare privind momentul sau motivul închiderii.

Legenda tunelului începe în anii '40, când regizorul și scenaristul Preston Sturges, un excentric cu gusturi scumpe și o înclinație pentru petreceri sofisticate, a transformat o fostă capelă de nuntă de pe Sunset Boulevard într-un club cu mai multe niveluri: restaurant franțuzesc, baruri ascunse, pereți falși și o scenă rotativă. Când a deschis The Players în 1940, Sturges își dorea un spațiu în care elitele orașului să poată petrece fără priviri indiscrete. Tunelul, dacă într-adevăr a fost creat la ordinul său, ar fi oferit o legătură directă și discretă către hotelul de pe deal - locul unde întâlnirile amoroase sau negocierile de contracte puteau continua fără martori.

Clădirea a cunoscut mai multe transformări după închiderea clubului în 1953, odată cu falimentul lui Sturges. A fost Imperial Gardens, apoi infamul club Roxbury, frecventat de vedetele anilor '90, și mai târziu restaurantul Miyagi's, înainte de a deveni Pink Taco. Fiecare reinvenție a păstrat, probabil fără să știe, o legătură cu trecutul ascuns sub pământ.

Shawn Levy, autorul volumului The Castle on Sunset, care documentează istoria Chateau Marmont, confirmă existența pasajului, deși nu poate afirma cu certitudine dacă acesta lega direct hotelul de The Players sau doar o porțiune de pe versantul dealului.Astăzi, clădirea este din nou pustie, după închiderea Pink Taco. Nu se știe cine va prelua spațiul și nici ce soartă va avea tunelul. Dar rămâne întrebarea, poate la fel de incitantă ca certitudinea: cine a trecut pe acolo și de ce?