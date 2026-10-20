Cristela Georgescu, mesaj înaintea judecării contestației care îl poate lăsa acasă pe Călin Georgescu: „Fiți tari cum este și el!"
Postat la: 20.10.2026 |
Cristela Georgescu a anunțat că vineri, 23 octombrie, de la ora 9:00, Curtea de Apel București va judeca contestația procurorilor împotriva înlocuirii arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Până la soluționarea acesteia, fostul candidat la Președinție rămâne în Arestul Central, deși Tribunalul București a pronunțat pe 13 octombrie o hotărâre favorabilă cererii sale.
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, soția lui Georgescu a prezentat calendarul procedural și le-a cerut susținătorilor răbdare. Postarea începe cu un citat biblic despre încercarea credinței și se încheie cu un îndemn adresat celor care îi susțin familia.
Deși marți era zi de vizită pentru Călin Georgescu, Cristela Georgescu nu ar fi depus o cerere pentru a-l vizita la Arestul Central. Cristela Georgescu a precizat că procurorii au contestat hotărârea Tribunalului în termenul legal și că familia a primit luni încheierea motivată.
„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În termenul legal de 48 de ore, această hotărâre a fost contestată de procurori.
Luni, 19 octombrie am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației.
Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026 ora 9:00. Până atunci, măsura arestului preventiv rămâne în vigoare, la Arestul Central", a transmis aceasta.
Data anunțată reprezintă termenul pentru judecarea contestației. Nu înseamnă că plecarea lui Georgescu în arest la domiciliu este deja stabilită.
Soția fostului candidat a deschis postarea cu un pasaj din Epistola lui Iacov:
„Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în felurite ispite, știind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea."
La final, Cristela Georgescu le-a mulțumit susținătorilor și le-a transmis:
„Mulțumim pentru SUSținere, familia mea mare! Fiți tari cum este și el! Inima rodește întru nădejde și răbdare."
Tribunalul București a admis pe 13 octombrie cererea lui Georgescu de înlocuire a măsurii preventive.
Hotărârea prevedea însă că cele 30 de zile de arest la domiciliu încep de la rămânerea definitivă a încheierii. DIICOT a contestat soluția, astfel că aceasta nu a produs plecarea imediată din Arestul Central.
Curtea de Apel București este și instanța care, pe 29 septembrie, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Atunci, judecătorii au schimbat soluția inițială a Tribunalului București, care dispusese controlul judiciar.
Măsura preventivă este analizată în dosarul DIICOT privind o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Potrivit acuzațiilor prezentate anterior, persoana vătămată ar fi transferat bani sub forma unor garanții pentru obținerea unei finanțări externe care nu ar mai fi fost acordată.
Dacă hotărârea privind arestul la domiciliu rămâne definitivă, Georgescu va avea obligații de prezentare în fața autorităților și interdicții de comunicare cu persoanele indicate de instanță.
Judecarea contestației privește măsura preventivă, nu stabilirea vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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