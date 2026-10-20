Doctorița cercetată penal pentru ucidere din culpă după moartea Alexandrei Ivanov a câștigat la tribunal reangajarea și plata tuturor drepturilor

Doctorița Mariana Pitrop, acuzată de moartea Alexandrei Ivanov din data de 18 august 2023, tânără de 25 de ani care a decedat după o noapte în agonie, ignorată de personalul medical, a fost reangajată de Spitalul Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani. Medicul cercetat pentru ucidere din culpă a obținut la Curtea de Apel Suceava reangajarea și plata tuturor drepturilor și beneficiilor.

Mariana Pitrop a fost concediată pe 29 noiembrie 2023, însă a contestat decizia unității medicale. Judecătorii Curții de Apel Suceava au admis, marți, 20 octombrie, acțiunile doctoriței și au dispus reangajarea acesteia pe postul deținut anterior. De asemenea, magistrații au obligat spitalul din Botoșani să îi plătească medicului concediat toate drepturile de care ar fi beneficiat.

„Admite apelul. Schimbă în parte sentința civilă nr. 1396/27.11.2025 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.3077/40/2023, în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea Deciziei de concediere nr.1560/29.11.2023 emisă de intimata Spitalul Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani, privind pe contestatoarea Pitrop Mariana. Obligă intimata la repunerea contestatoarei în situația anterioară, respectiv reintegrarea acesteia pe postul pe care îl deținea la data emiterii deciziei de concediere. Obligă intimata la plata către contestatoare a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, precum și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la data concedierii și până la reintegrarea efectivă a acestuia. Respinge, ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea intimatei la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă intimata la plata sumei de 5000 lei către contestatoare cu titlu de cheltuieli de judecată din primă instanță, constând în onorariu avocat. Definitivă", se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel Suceava.

Medicul Mariana Pitrop este cercetat penal și pentru ucidere din culpă, ancheta în cazul morții Alexandrei Ivanov fiind desfășurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Alexandra Ivanov a murit la aproape nouă ore după ce a fost internată în Maternitatea din Botoșani. Ea era însărcinată în luna a treia și a ajuns la spital cu ambulanța după ce a acuzat dureri și hemoragie. După ce a fost supusă unui set de analize și a fost perfuzată, cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea. Dimineața, starea ei de sănătate s-a înrăutățit considerabil, decedând în Secția de anestezie - terapie intensivă. Tânăra de 25 de ani nu a beneficiat, timp de aproape șapte ore, de îngrijiri medicale, a arătat un raport întocmit la momentul respectiv de Direcția de Sănătate Publică Botoșani.