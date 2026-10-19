Elevul care și-a înjunghiat profesoara și-a anunțat atacul pe TikTok. Mesajul postat înainte de agresiune: "Habar nu au cât sunt de periculos!"

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, luni dimineață, într-o școală din Bistrița, și-ar fi anunțat intențiile pe TikTok, chiar din baia unității de învățământ. Adolescentul ar fi pregătit atacul timp de opt luni, iar înainte de a intra în sala de clasă a publicat un mesaj video în care avertiza asupra a ceea ce urma să facă.

Adolescentul, elev în clasa a VII-a la Școala Gimnazială nr. 6 din Bistrița, ar fi ajuns la unitatea de învățământ luni, înainte de ora 8:00. În loc să meargă în sala de clasă, acesta s-a oprit în baie, unde a rămas până la începerea cursurilor. După ce a sunat clopoțelul, băiatul și-a pus pe cap o cagulă și o cască de motocicletă, a luat cuțitul și a înregistrat un mesaj pe TikTok: „Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!", a transmis adolescentul în videoclipul și postările publicate pe rețeaua socială. Băiatul de 13 ani ar fi avut ca țintă un elev de clasa a VI-a, pe care intenționa să îl înjunghie.

Luni dimineață, adolescentul a pătruns într-o sală de clasă, având asupra sa un briceag și purtând cagula și casca de motocicletă. Acesta a atacat o profesoară de matematică și un alt elev, incidentul având loc în incinta unității de învățământ din Bistrița. Incidentul i-a luat prin surprindere pe reprezentanții școlii. Directoarea, diriginta și ceilalți profesori nu îl cunoșteau pe adolescent ca fiind un elev cu probleme de comportament. Mai mult, potrivit informațiilor prezentate, băiatul avea rezultate școlare foarte bune. Un alt detaliu apărut după atac privește activitatea adolescentului pe rețeaua TikTok. Conform profilului său, acesta apreciase, cel puțin în ultima perioadă, videoclipuri care promovau mesaje extremiste.