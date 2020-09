George Simion într-o acțiune ilegală in Piața Victoriei. Cum a reactionat liderul manifestantilor după ce a fost surprins de cameramani

O serie de imagini controversate ajunse în posesia jurnaliștilor Realitatea Plus îl înfățișează pe unul dintre liderii formațiunii politice AUR, schimbând ilegal plăcuțele de înmatriculare ale autocarului cu care ar fi venit o parte dintre manisfestanți pentru a protesta în Piața Victoriei, împotriva purtării măștilor.

Liderul AUR a schimbat plăcuța autocarului de la B-107-VHS cu B-107-VSH.

FILMAREA CARE ARATA ACTIUNEA DE SCHIMB DE PLACUTE DE INMATRICULARE - AICI!

Ce spune protestarul-șef din Piața Victoriei:

Contactat telefonic de Realitatea Plus, George Simion a recunoscut că a schimbat plăcuțele, adăugând că: „am solicitat celor de la Înmatriculări să ni se dea numărul și mi-au spus că l-au pierdut. Imediat ce am ajuns în Piața Victoriei au spus că l-au găsit. L-am pus în autocar și ulterior am făcut schimb între ele".

"În ultima lună și jumătate am primit amenzi în valoare de 20.000 de lei pentru că am făcut manifestări electorale pentru a promova partidul AUR, care luptă împotriva sistemului", a mai spus protestatarul-șef din Piața Victoriei.

Noul Cod Rutier prevede clar infracțiunea de care ar putea fi acuzat acum George Simion. Articolul 334 privind Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat arată la punctul 2 că "Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă".

În mod normal, Poliția ar trebui să se autosesizeze acum și să verifice dacă liderul AUR nu a comis sau nu o faptă de natură penală. Acesta riscă, așadar, o pedeapsă cu închisoare până la 5 ani.

Peste 200 de persoane s-au adunat, sâmbătă la amiază, în Piața Universității pentru a protesta împotriva măsurile luate de Guvernul României în contextul pandemiei de COVID-19. Protestatarii susțin pe pagina evenimentului că „mișcarea și exercițiile cu mingea de la Educație Fizică nu transmit viruși, ci aduc sănătate", ba mai mult, „profesorii sunt educați, nu gardieni de la școala de corecție".

Oamenii au vuvuzele, fluiere şi mesaje împotriva autorităţilor şi împotriva "dictaturii sanitare". "Jos dictatura", "Libertate" şi "Nu vă credem", "Copiii noştri nu sunt cobaii voştri" sunt doar câteva dintre scandările participanţilor la protest. De altfel, aceștia spun că cer "şcoli, nu lagăre".