Italian diagnosticat cu coronavirus, după o vizită în România. Streinu-Cercel: Riscul să fi fost contagios e foarte mic

Adrian Streinu-Cercel spune că riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus să fi fost contagios în perioada în care s-a aflat în România este foarte mic.

„Riscul de a transmite pe teritoriul României este foarte mic, fiind în perioada de incubație. Știm cu toții că această perioadă este de până la 14 zile. S-a aflat, într-adevăr pe teritoriul României în perioada de incubație, dar fără să aibă potențial de transmitere. Debutul bolii a avut loc la 48 de ore după ce a ajuns pe teritoriul Italiei, ca atare riscul să fi fost contagios pe teritoriul României este foarte mic", a spus, într-o intervenție telefonică la Digi 24, Streinu-Cercel.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățeanul italian, de 71 de ani, infectat cu noul coronavirus și internat într-un spital din Rimini, a vizitat Craiova, în perioada 18-22 februarie. El a vizitat rudele soției sale, care este cetățean român, și a avut mai multe întâlniri de afaceri.

„Bărbatul are cetățenie italiană și, potrivit informațiilor disponibile la acest moment, a fost în România, în Craiova, în perioada 18-22 februarie. În această perioadă bărbatul a vizitat rudele soției sale, cetățean român, și a avut mai multe întâlniri de afaceri", au transmis reprezentanții MAE.

Raed Arafat a spus, marţi seară, la România TV că toţi cei care au intrat în contact vor intra la izolare.

"Despre persoana respectiva, ne-a contactat pe langa ambasada si protectia civila italiana, colegii nostri din Italia, ne-au dat toate datele. Persoana a aterizat la Craiova, a inchiriat o masina si a plecat in Gorj, exista date de contact unde a fost si cu cine a avut contact in Gorj. Avem datele si este declansata ancheta epidemiologica si DSP cu restul autoritatilor sub coordonarea prefecturii la Gorj, acelasi lucru la Dolj, sunt in lucru pentru stabilirea contactelor si masurilor.

Persoanele care au intrat in contact prelungit cu cetateanul respectiv urmeaza sa intre in izolare, inseamna ca nimeni nu intra sau iese, daca sunt impreuna cu familia raman la izolare sub paza politiei locale. Se vor recolta probe si vor fi duse pentru investigatie. Daca are simtome va fi dus la spital.

Daca analizele sunt negative raman 14 zile la locatie. Ministerul Sanatatii urmareste treaba asta si asteptam concluziile, pe baza lor o sa vedem ce avem de facut. Persoana era pozitiva si suntem atenti la toate contactele, sa putem controla situatia", a spus Raed Arafat la România TV.

Reamintim că un bărbat în vârstă de 71 de ani, recent revenit în Italia după o vizită în România, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, fiind primul caz din regiunea Rimini. Autorităţile italiene au confirmat cazul şi susţin că bărbatul se află într-o stare bună, viaţa acestuia nefiind pusă în pericol. Autorităţile române au transmis, marţi, că Ambasada României la Roma întreprinde măsuri pentru a afla informaţii suplimentare în cazul bărbatului confirmat cu coronavirus în Italia, la Rimini, după ce s-a întors din România. Potrivit presei italiene, bărbatul este căsătorit cu o femeie de naţionalitate română.