Jessie Baneș a lansat un colind de suflet pentru românii din diaspora: „Vin românii de Crăciun acasă"!

Jessie Baneș a lansat un colind, intitulat „Vin românii de Crăciun acasă", un cadou muzical magic, oferit de artistă fraților români de pretutindeni.

Artista și moderatoarea Gold FM Jessie Baneș și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare despre crearea piesei și le-a transmis un mesaj înduioșător românilor din diaspora, folosind acest prilej pentru a-și exprima, încă o dată, speranța ca românașii plecați în lume să se întoarcă acasă și să le aline dorul necontenit familiilor lăsate în urmă.

Un colind scris din suflet pentru toți românii din diaspora, dar și pentru românii care au rămas în țară și care le duc dorul celor apropiați. Așa cum spune și colindul meu, eu sper că românii se întorc acasă de Crăciun, dar nu numai de sărbători. Poate într-o zi se vor întoarce acasă și rămâne acolo, înapoi în sânul patriei lor mamă".

Peste hotare, departe de casă și de familia dragă, se află milioane de cetățeni care păstrează România în suflet, iar această melodie a artistei Jessie Baneș este menită să le aline, măcar puțin, amărăciunea și dorul de casă și de patria-mamă, în luna în care liniștea, lumina și bucuria pentru binecuvântările primite trebuie să primeze.

Jessie Baneș le-a dezvăluit fanilor detalii din culise, prezentând pe rețelele de socializare atmosfera de la filmări. Videoclipul celei mai noi piese a artistei a fost filmat într-o locație superbă, un studio decorat ca la Moș Crăciun acasă, pregătit special pentru a introduce ascultătorii în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Splendida ținută a fost creată cu măiestrie de atelierul Livada cu rochii și Atelier Fracess, îmbinând armonios detaliile unei ii tradiționale cu motivele de Crăciun.

„Cu multă bucurie în suflet vă anunț că am înregistrat un colind la care am lucrat împreună cu echipa mea. Un colind profund, despre tradițiile și obiceiurile românești pe care sunt nerăbdătoare să vi-l dăruiesc vouă dragi prieteni Până să fie gata, postez acest video cu o strofă și un refren și vreau să vă întreb cum credeți că se va numi colindul?".

Patriotă înfocată și neobosită militantă pentru conservarea și perpetuarea valorilor românești, Jessie Baneș se implică în numeroase proiecte, atât din punct de vedere jurnalistic, prin atragerea atenției asupra abuzurilor ce se abat asupra românilor, cât și din punct de vedere muzical. Colaborând cu alți mari artiști ai țării, cum sunt Ovidiu Lipan Țăndărică, Ozana Barabancea, tenorul Alin Stoica și mulți alții, Jessie Baneș organizează și creează o atmosferă magică în concertele sale, prin care celebrează spiritul românesc și frumoasele datini ale românilor din timpul sărbătorilor de iarnă, în evenimente precum: Concertul de excepție de pe 1 decembrie, de la Sala Luceafărul, dedicat românilor care își iubesc rădăcinile, cât și „Crăciunul lui Nicholas", ce va avea loc pe 6 decembrie la Sala Dalles.

Nu de puține ori, Jessie Baneș și-a apărat public valorile și credințele construite pe un românism autentic și pe dragostea declarată României și culturii ei. „Familia pentru mine este cel mai important și de preț lucru pe pământ. Fie că vorbesc de familia în care am crescut, alături de părinții mei, fie că vorbesc de familia pe care îmi doresc să mi-o întemeiez alături de iubitul meu. Îmi doresc să fiu mamă, abia aștept să fiu mamă, dar bineînțeles că unele lucruri s-au schimbat în lume și nu sunt înapoiată să nu observ că mulți tineri pun cariera pe primul loc și mai apoi familia. În viață este bine totuși să fii echilibrat.

Nu am avut o familie perfectă, pentru că suntem oameni. Cu siguranță am mai greșit în unele privințe față de membrii familiei mele, dar am fost mereu unul alături de celălalt si ne-am ajutat indiferent de situație. Pentru că asta înseamnă familie. Sprijinul în viață, locul unde te formezi și unde indiferent de ce neînțelegeri există, sângele apă nu se face"¸ a declarat moderatoarea Gold FM într-un interviu recent, îndemnându-i pe români să se reîntoarcă la valorile adevărate și să nu se lase purtați de iluziile efemere promovate de pseudo-artiști.

Despre familie și unitate, iubire și dăruire, credință și altruism este și anotimpul feeric al iernii, de aceea Jessie Baneș își propune prin al său colind să trezească în inimile tuturor românilor aceste valori pure și să încălzească prin muzică sufletele celor îndurerați de distanța fizică dintre ei și casa lor: România.