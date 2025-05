COVID-19: Au avut chinezii dreptate? De unde a pornit virusul. Studiul care zguduie tot ceea ce se credea inițial

Cercetatori din Statele Unite susțin ca au identificat momentul și locul in care COVID-19 ar fi aparut pentru prima data, iar spre surprinderea multor

George Simion declara in presa franceza ca ar susține restaurarea monarhiei in Romania. Într-un interviu acordat publicației Marianne, George Si

Cu șase saptamani inainte ca cardinalul american Robert Prevost sa devina Papa Leon al XIV-lea, grupul activist Survivors Network of those Abused by P