Votul pe negativ!

La 35 de ani de la evenimentele din 1989 și în cel mai bun moment în care se află această țară, românii vor vota, duminică, din nou, pe negativ, iar balanța o vor înclina nehotărâții pentru care teama de ceea ce se va întâmpla în plan economic va fi mai puternică decât furia pe "sistem"/actuala clasă politică. Sau invers.

Niciunul dintre candidați nu a construit "pe pozitiv", ambele tabere alegând să deruleze campanii negative în care temele economice (crește cursul, pierdem fondurile UE etc), posibilul exit din UE și NATO, narativul bazat pe Rusia, respectiv pe "bărbații îmbrăcați în fuste" și sperietoarea politicilor progresiste, au fost temele dominante. Și pe cât de "rău" este contracanditatul. Singurul lucru pe care l-aș remarca ar fi sloganul lui ND: "Nu va fi ușor, va fi Nicușor". Care e bun.

Dacă GS va pierde aceste alegeri, va pierde pentru că cei care se tem de eventualele consecințe economice ale unui tandem George Simion președinte - CG premier vor fi mai mulți decât cei care sunt furioși pe actualul sistem/actuala clasă politică. Dacă ND va pierde alegerile de duminică, o va face pentru că semnalul de conservatorism și încetare a politicilor "progresiste" promovate de Bruxelles, transmis de administrația Trump, va fi mai puternic decât sentimentul de apartenență la Europa.

România și românii sunt puși să aleagă între cei doi aliați importanți: SUA condusă de Trump și Uniunea Europeană condusă de Franța/Germania. Și puse în această cheie și în context regional și european, alegerile din 18 mai sunt extrem de importante. Tot duminică, polonezii votează, primul tur, pentru alegerea președintelui. Polonia și România au fost, în ultimii ani, cei mai importanți aliați ai Statelor Unite în regiune.

Însă actualele conduceri ale celor două țări nu sunt "pe placul" administrației Trump. Iar administrația Trump are nevoie de cât mai mulți aliați, care să "torpileze" Bruxelles-ul și pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Până acum, "rezistanța" europeană și solidaritatea a funcționat, liderii europeni reușind să-și impună punctul de vedere în ceea ce privește susținerea și pacea pentru Ucraina. Vedem ce urmeaza.

De altfel, președintele american s-a întâlnit, la începutul acestei luni, la Casa Albă, cu candidatul Opoziției din Polonia, Karol Nawrocki. Acesta este candidatul susținut de principalul partid de opoziție naționalist din Polonia, Lege și Justiție (PiS), cel care a condus Polonia până în toamna lui 2023, când o coaliție a partidelor pro europene, condusă de actualul premier Donald Tusk, a câștigat alegerile.

„Președintele Trump mi-a spus: «vei câștiga»", a declarat Nawrocki pentru postul privat TV Republika. „Am interpretat-o ca pe o urare de succes în alegeri, dar și ca pe o dovadă de conștientizare. După toată ziua petrecută acolo, pot spune că administrația americană știe ce se întâmplă în Polonia." (Digi24)

Fostul premier polonez Mateusz Morawiecki, conservator, membru Lege și Justiție, a fost cel care "l-a ținut de mână" pe George SImion când și-a depus candidatura la BEC. Am fost surprins de "endorsarea" atât de puternică și directă a lui Morawiecki, unul din "greii" conservatori ai Europei, pentru Simion. În condițiile în care Morawiecki a fost, din funcția de premier al Poloniei, unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei după invazia rusă. Iar Simion nu mai vrea niciun ajutor pentru Ucraina.

Tabăra conservatoare, Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, condusă de Meloni, până anul acesta, și Morawiecki, în prezent, are nevoie de susținere și noi aliați. Iar în această alianță, GSn e membru în boardul condus de Morawiecki. Săptămâna aceasta mă aștept că ND să primească mesaje de susținere din partea unor lideri europeni. Clare, concise, puternice.

În același timp e foarte posibil ca administrația Trump, la fel cum a făcut-o înaintea primului tur, să transmită un mesaj de susținere pentru candidatul MAGA, GS. Poate nu la fel de direct ca în cazul polonezului, atenție, primit la Casa Albă!, dar pe acolo, să înțelegem ce vor.

Paradoxal, ambii candidați sunt niște "surogate" ale progresismului, respectiv conservatorismului MAGA: ND, candidatul pro-european și al progresiștilor, este mai degrabă un conservator, care a votat pentru familia tradițională, decât un adept al progresismului, în timp ce GS e un maxim a ceea ce poate scoate MAGA din .ro, azi.

Personal, după ce am evaluat între teama unui dezastru economic al tandemului Simion președinte - Georgescu premier vs perpetuarea abuzului comis de cei votați/aflați în funcții asupra antreprenorilor/companiilor, dus de ND la un maxim posibil cu situația spitalului pentru copiii bolnavi de cancer - și aplaudat cu zgomot de de bula noastră, deși acolo s-au încălcat niște hotărâri judecătorești definitive - am două temeri:

1. Că tot corul ăsta de laude aduse lui ND să nu-l facă să creadă că e 100% meritul lui dacă va ieși președinte, să-și piardă capul și să continue abuzurile de tipul Sanador. Voturile lui reale sunt cele din turul 1, o parte din noi îl votăm pt că e răul cel mai mic și pentru că ne e teamă de combinația GS - CG.

2. Ca dezamăgirea susținătorilor lui GS va fi, în cazul în care ajunge președinte, foarte mare când vor vedea că nu va curge lapte și miere pentru ei și toate promisiunile, sau aproape toate, vor ajunge să fie doar "marketing". Și că dezamăgirea se va transforma într-o furie mai mare decât cea de azi.

Oricine va fi președinte după aceste alegeri va avea o misiune extrem de dificilă, aceea de a uni cele două tabere, care astăzi au divizat România. Iar cei doi candidați, cel care va fi președinte și cel care a pierdut, vor trebui să dea un semnal clar către "sectanții" lor de a intra înapoi în "cazarmă" pentru că trebuie să existe viața, și nu execuții publice, prin .ro și după 18 mai.

Orlando Nicoară