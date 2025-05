Marian Ceaușescu a prins-o pe concubina lui Nicușor Dan și a luat-o la întrebări

Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale, a fost abordată în seara de duminică de protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a adresat mai multe întrebări legate de credință, familie și eventualul rol de Primă Doamnă a României.

Întrebarea care a deschis dialogul a fost directă: „Copiii dumneavoastră sunt botezați?"

„Da, avem copiii botezați. Amândoi copiii sunt botezați", a răspuns partenera lui Nicușor Dan.

În fața observației că „cealaltă parte a baricadei" a susținut contrariul, ea a replicat:

„Suntem creștini ortodocși, ne-am botezat copiii, noi suntem botezați. Acesta este adevărul."

Întrebată ce ar însemna pentru o mamă să devină prima doamnă a României, aceasta a evitat speculațiile:

„Eu trăiesc prezentul. Astăzi sunt aici, cu dumneavoastră. Vom vedea, în zilele următoare, ce se întâmplă."

La întrebarea dacă se simte apăsată de perspectiva de a deveni soția președintelui, a răspuns:

„Nu mi-am pus astfel de întrebări, pentru că nu mi-am proiectat. Tot ce pot să spun este că, așa cum am fost alături, ușor, din 20 de ani, voi fi în continuare alături."

Dialogul a continuat cu o remarcă legată de cărțile din casă și interesul pentru lectură:

„Și am înțeles că aveți foarte multe cărți, le-ați citit... și în casă aveți enorm de multe cărți."

Răspunsul a fost sincer:

„Matematica, nu. Matematica a fost partea lui. Matematica este partea lui. Citește și beletristică, doar că eu nu am citit deloc matematică."