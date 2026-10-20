Luca Niculescu merge la Cotroceni pentru depunerea jurământului: Anunțul de ultimă oră al Administrației Prezidențiale
Postat la: 20.10.2026 |
Președintele Nicușor Dan îi va primi marți seară, 20 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe premierul Luca Niculescu și pe membrii noului Guvern, pentru ceremonia de depunere a jurământului de învestitură. Evenimentul este programat pentru ora 19:00, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, și are loc la câteva ore după ce Executivul a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi favorabile.
Administrația Prezidențială a anunțat oficial programul ceremoniei printr-o scurtă informare transmisă marți după-amiază.
„Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor Guvernului României va avea loc astăzi, 20 octombrie, ora 19:00, la Palatul Cotroceni", se arată în anunțul instituției.
Guvernul Niculescu își începe oficial mandatul după depunerea jurământului
Potrivit articolului 104 din Constituția României, primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului depun individual jurământul de credință în fața președintelui României.
Același articol stabilește că Guvernul, în ansamblul său, și fiecare membru în parte își exercită mandatul începând de la data depunerii jurământului.
Prin urmare, ceremonia de la Palatul Cotroceni reprezintă ultimul pas constituțional înainte ca noul Cabinet să își preia efectiv atribuțiile.
Prima ședință de Guvern, tot marți seară
Premierul Luca Niculescu a anunțat, imediat după votul de învestitură din Parlament, că prima ședință a noului Executiv va avea loc chiar în această seară, după îndeplinirea procedurilor de învestire.
„Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de Guvern va fi în această seară", a declarat Luca Niculescu, pe holurile Parlamentului.
Noul premier a subliniat că învestirea Cabinetului său pune capăt unei crize politice de cinci luni și jumătate, care a generat costuri economice și sociale pentru populație.
„Încheiem astfel azi cinci luni și jumătate de criză politică, care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creșterea șomajului", a afirmat Niculescu.
Guvernul Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi favorabile, depășind pragul de 233 de voturi necesare învestirii.
Noul Executiv reunește reprezentanți ai PSD și miniștri independenți, beneficiind și de susținerea parlamentară a PNL, UDMR și a Grupului Minorităților Naționale. Liberalii și UDMR au decis să nu participe la guvernare.
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