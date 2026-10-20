Mărmureanu face o previziune de cutremur major: "Dacă simțiți o mișcare verticală importantă să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic!"

Seismologul Gheorghe Mărmureanu face o nouă predicție legată de un posibil cutremur care va lovi România. Declarația vine după ce, astăzi, în zona Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudine de aproape 5 grade pe scara Richter.

„În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:51:57 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.8, la adâncimea de 124.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km S de Buzau, 58km E de Brasov, 60km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km N de Ploiesti, 72km S de Focsani, 90km NE de Targoviste".

„Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic. Și cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime. Or, acolo unde sunt ele, o parte din energie se consumă pe drum, dar totuși nu întotdeauna, viitorul mare cutremur, care cred că va fi cu efecte puternice în aceste zone: Moldova toată, Focșani, Muntenia, Dobrogea.

Depinde, depinde cum va fi planul de rupere, la ce adâncime va fi, depinde ce magnitudine va avea. Dar înseamnă mulți ani, nu pot să știu dacă e 50, e 40. 40 nu poate să mai fie, că deja... Dar poate să fie 50 sau 100. Vă spun cinstit, la 100 de ani eu nu aș vrea să fie, pentru că ar fi dezastru.

Avem niște date că, în 1901, pe 30 martie, a fost un tsunami care ar fi generat 3-4 m la Mangalia. Alte date nu mai avem. Sunt valori, pentru că acolo este falia mare care iese în Marea Neagră. Nu avem date care să spună că la Marea Neagră au fost cutremure atât de catastrofale", a declarat profesorul Gheorghe Mărmureanu.