Nu mai sunt vacile de vină ci pinguinii din Antartica: emit până la 7 milioane de tone de metan pe an care încălzește planeta mai puternic decât dioxidul de carbon

Coloniile de pinguini din Antarctica contribuie la eliberarea în atmosferă a unor cantități importante de metan, un gaz cu un efect asupra încălzirii globale mai puternic decât dioxidul de carbon.

Un studiu realizat de cercetători spanioli indică faptul că emisiile asociate acestor păsări ar putea ajunge la aproximativ șapte milioane de tone anual, o sursă care nu fusese luată în calcul până acum.

Cercetătorii de la Institutul de Științe Marine din Andaluzia (ICMAN), împreună cu specialiști ai Universității din Granada, au analizat emisiile de metan asociate coloniilor de pinguini cu bandă neagră pe bărbie (Pygoscelis antarcticus).

Potrivit Euronews, rezultatele cercetării, publicate în revista „Climate and Atmospheric Science", arată că acumulările de excremente ale acestor păsări reprezintă o sursă importantă de metan.

Studiul estimează că deșeurile produse de pinguini generează aproximativ 490.000 de tone de metan în fiecare an. Gazul este eliberat în urma descompunerii materiei organice acumulate în regiunile de coastă în care trăiesc păsările.

Specialiștii explică faptul că numărul foarte mare de păsări care trăiesc în aceeași colonie favorizează acumularea unor cantități considerabile de deșeuri organice.

În anumite zone, aceste colonii pot cuprinde zeci de mii de pinguini, iar descompunerea resturilor creează condiții pentru producerea unor emisii concentrate de metan.

„Resturile care se acumulează în aceste colonii de păsări, care pot reuni zeci de mii de indivizi, creează focare de emisii de metan extrem de intense, care până acum nu fuseseră niciodată măsurate sau cuantificate", explică Alejandro Román, cercetător la ICMAN-CSIC și autor principal al studiului, citat într-un comunicat de presă.

Pentru realizarea cercetării, oamenii de știință au analizat două colonii de pinguini cu bandă pe bărbie de pe Insula Deception, situată în arhipelagul Insulelor Shetland de Sud.

În aceste zone au fost efectuate măsurători ale emisiilor de carbon, iar echipele de cercetare au utilizat drone dotate cu senzori optici.

Aparatele au permis cartografierea suprafețelor acoperite de guano, denumirea dată acumulărilor de excremente provenite de la păsări, precum și estimarea numărului de pinguini din colonii.

Datele colectate au fost folosite pentru evaluarea cantităților de gaze generate prin descompunerea deșeurilor organice.

Cercetătorii susțin că, dacă estimările sunt extinse la toate regiunile antarctice influențate de prezența acestor păsări, cantitatea de metan ar putea ajunge la aproximativ șapte milioane de tone pe an.

Această valoare ar plasa fenomenul la un nivel comparabil cu alte surse naturale importante de metan asociate activității animalelor.

„Acestea ar putea ajunge la aproximativ 7 milioane de tone de metan pe an, o cifră de același ordin de mărime ca estimările globale pentru alte surse majore de metan asociate cu activitatea animalelor, cum ar fi termitele", spune Emma Huertas, cercetătoare principală a proiectului DICHOSO, alături de Antonio Tovar.

Autorii studiului consideră că emisiile produse prin descompunerea deșeurilor din coloniile de pinguini trebuie introduse în inventarele mondiale ale gazelor cu efect de seră.

În același timp, aceștia atrag atenția asupra necesității unor cercetări suplimentare privind influența schimbărilor climatice asupra acestui proces.

Modificările de temperatură și de mediu ar putea afecta atât populațiile de pinguini, cât și microorganismele din sol responsabile pentru producerea metanului în timpul descompunerii materiei organice.

Până acum, cercetările referitoare la emisiile de metan au urmărit în principal activitățile umane, printre care exploatarea combustibililor fosili, agricultura și gestionarea deșeurilor, dar și contribuția animalelor domestice.

Noul studiu evidențiază faptul că și marile concentrări de animale sălbatice pot reprezenta surse de metan, prin acumularea și degradarea resturilor organice.