O româncă a fost selectată într-o echipă NASA. Va participa la un experiment fundamental pentru existența umană

Românca Irina Anca Șelariu a fost selectată să facă parte din echipa de cercetători NASA care va participa la un experiment de un an într-o capsula care va replica existența umană pe planeta Marte.

Irina și-a început studiile la Universitatea Transilvania Brașov și le-a continuat și aprofundat în SUA. E specialist în microbiologie și are un doctorat în biomedicina la Universitatea din New Jersey. NASA a selectat patru participanți pentru a se îmbarca în prima misiune analogică de un an a agenției într-un habitat pentru a simula viața pe Marte.

NASA pregătește o prezență pe termen lung pe Lună pentru știință și explorare prin Artemis. Cunoștințele dobândite pe și în jurul Lunii vor ajuta la trimiterea primilor astronauți pe Marte în viitor. Șelariu este microbiolog în Marina SUA. Experiența ei cuprinde descoperirea și fabricarea vaccinurilor virale și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.

Șelariu a obținut o licență în filologie de la Universitatea din Transilvania, România, o licență în biochimie de la Universitatea Montclair, New Jersey și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare de la Universitatea Rutgers, New Jersey. Ea a finalizat, de asemenea, o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, Universitatea de Stat din Colorado din Fort Collins.