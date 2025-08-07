Proiectul fără cale de întoarcere care șochează lumea: 1.000 de oameni, izolați în cosmos pentru totdeauna

Pe 1 noiembrie 2024, Project Hyperion, o echipă internațională și interdisciplinară formată din arhitecți, ingineri, antropologi și urbaniști, a lansat un concurs de proiectare pentru călătorii interstelare cu echipaj, scrie sciencealert.com.

Evenimentul a fost găzduit de Initiative for Interstellar Studies (i4is), o organizație non-profit cu sediul în Marea Britanie, dedicată explorării robotice și umane a exoplanetelor din jurul stelelor apropiate și, în cele din urmă, colonizării acestora. Cu un premiu în valoare de 10.000 de dolari, concurenții au avut sarcina de a produce concepte pentru o navă generațională (cunoscută și sub numele de „nave mondiale") folosind tehnologiile actuale și cele care ar putea fi realizate în viitorul apropiat.

Pe 23 iulie 2025, organizația a anunțat primii trei câștigători ai concursului, care au fost selectați din sute de idei trimise de echipe din întreaga lume. Lucrările câștigătoare au fost selectate pe baza modului în care au îndeplinit toate criteriile concursului, au oferit detalii aprofundate și au integrat aspectele de proiectare ale arhitecturii, ingineriei și științelor sociale.

Expresia „a atinge stelele" tocmai a căpătat un nou înțeles

Această navă spațială futuristă a fost concepută pentru a transporta un grup de oameni într-o călătorie de 250 de ani până la cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri.

Cilindrul lung de 58 km include o varietate de ecosisteme biologice, încăperi pentru producția de hrană, biblioteci, parcuri, zone de locuit pe mai multe niveluri, școli, spitale și complexe sportive.

Unul dintre cele mai impresionante elemente este un „dom cosmic" înalt de 130 de metri, cu panouri de sticlă, care le permite locuitorilor să observe universul în timp ce plutesc liber.

Nava spațială, care poate găzdui aproximativ 1.000 de oameni, ar urma să fie alimentată cu reactoare de fuziune nucleară, în timp ce mai mulți cilindri concentrici s-ar roti pentru a genera gravitație artificială.

Numită „Chrysalis", această navă a câștigat locul întâi în competiția globală de design Project Hyperion, care a invitat echipe de oameni de știință, ingineri, arhitecți și sociologi să dezvolte planuri detaliate pentru o „navă generațională".

Participanții au avut voie să folosească doar tehnologii existente sau pe cele considerate plauzibile în viitorul apropiat - inclusiv fuziunea nucleară. Călătoria mai rapidă decât lumina și sistemele de hibernare pentru echipaj au fost interzise.

Un juriu de experți, care a inclus și cercetători de la NASA, a evaluat aproape 100 de proiecte, ținând cont nu doar de design și sustenabilitate, ci și de modul în care viitorii locuitori s-ar putea înțelege între ei.

Echipa internațională din spatele proiectului Chrysalis a declarat că numele face referire la „posibilitatea fascinantă de a construi o navă capabilă să-și protejeze și să-și unească locuitorii, generație după generație, până la sosirea într-un nou sistem solar".

Obiectivul misiunii este de a transporta în siguranță pasagerii pe suprafața planetei Proxima Centauri b, aflată la patru ani-lumină de Soare, în timp ce „păstrează moștenirea culturală, biologică și tehnologică a Pământului".

O lume complet nouă în spațiu

Nava este împărțită în mai multe „învelișuri", fiecare având o funcție dedicată. Unul dintre aceste învelișuri va fi dedicat agriculturii și biome-urilor - inclusiv pădure tropicală, pădure boreală și zonă de ariditate medie.

Acestea sunt esențiale pentru recrearea unui habitat pe noua planetă de sosire, potrivit echipei. La bord va exista și o bancă genetică, care va stoca semințe, embrioni și ADN de la toate speciile prezente pe navă, dar și de pe Pământ.

Producția de hrană va fi exclusiv vegetală, toți locuitorii navei fiind vegetarieni. „Prezența animalelor este redusă la o mică secțiune, pentru diversitate și scopuri estetice, nu pentru hrană", au explicat cercetătorii.

Proteinele ar putea fi produse sintetic, similar proteinelor cultivate în laborator de astăzi. Lumina artificială va simula ziua și anotimpurile, iar un sistem în circuit închis va reutiliza apa și nutrienții.

Un alt înveliș va include spații comune, cum ar fi parcuri, zone de relaxare, biblioteci și camere ce păstrează obiecte și artefacte culturale de pe Pământ. Pereții și ferestrele pot funcționa ca ecrane mari care redau peisaje sau panorame ale Pământului.

Un al treilea înveliș va conține zonele de locuit, împărțite în 20 de sectoare, fiecare având „locuințe modulare" - o unitate locativă individuală pentru fiecare persoană.

„Structura familiei pe Chrysalis se bazează pe identitatea fiecărui individ și pe sentimentul de apartenență la întreaga comunitate a navei", au precizat autorii proiectului.

Cuplurile pot alege să locuiască împreună dacă au un copil, dar acest lucru nu este „etic obligatoriu", iar indivizii pot decide să se mute în alte sectoare. Alte învelișuri vor adăposti laboratoare pentru cercetare tehnologică și dezvoltare de produse, respectiv spații de depozitare pentru materiale, echipamente și utilaje.

Domul cosmic este „singurul spațiu de pe Chrysalis prin care locuitorii pot observa mediul exterior din spațiul cosmic". Aici va avea loc „Conferința Plenară Anuală Chrysalis", unde toți locuitorii se vor aduna într-un cerc complet.

Domul va fi orientat spre direcția de plecare - Soarele și Pământul - pentru ca locuitorii să „privească înapoi" spre originile lor îndepărtate. Acest aspect este considerat crucial pentru locuitorii care își vor petrece întreaga viață la bordul navei, fără a avea ocazia să trăiască vreodată pe suprafața unei planete.

Juriul a lăudat nivelul meticulos de detalii, inclusiv procesul de selecție psihologică a echipajului, care ar dura decenii și s-ar desfășura în baze izolate din Antarctica.

„Structura mare a domului adaugă un caracter dramatic, cinematografic, care amintește de clasicele SF, în timp ce planificarea la nivel de sistem - care include nu doar arhitectura, ci și cum să construiești nava - este impresionantă", au declarat jurații.

„Strategia de protecție împotriva radiațiilor este solidă, iar abordarea structurală este potrivită. Designul general pare inspirat din conceptele de nave-gigant ale anilor '80."

Din păcate, nu este clar deocamdată cât ar costa construirea unei astfel de nave spațiale futuriste.

Locul al doilea în competiție a fost ocupat de WFP Extreme, un concept ce seamănă cu două roți de tip Roata Mare (Ferris Wheel) cu diametrul de 500 de metri, unite între ele.

„Project Hyperion nu a fost doar un concurs de design - este parte a unui exercițiu mai amplu pentru a explora dacă omenirea ar putea călători vreodată spre stele", a spus dr. Andreas Hein, director executiv al Institute for Interstellar Studies.

„Această inițiativă imaginează cum ar putea trăi, învăța și evolua o civilizație într-un mediu extrem de limitat din punct de vedere al resurselor - și ar putea oferi perspective valoroase și pentru viitorul nostru pe Pământ.

Le-am cerut participanților să integreze arhitectura, tehnologia și sistemele sociale pentru a conceptualiza o societate funcțională care să traverseze secole - iar rezultatele au fost peste așteptări" a mai declarat directorul Institutului.