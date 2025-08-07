Chirurgii americani au reușit să repornească o inimă în afara corpului. Tehnica revoluționară testată deja 'pe viu' ar putea schimba transplanturile cardiace

Speranță nouă pentru transplanturile de inimă: două tehnici revoluționare ar putea salva sute de vieți. Criza de organe pentru transplant rămâne una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne. Doar în Franța, în 2022, s-au realizat 411 transplanturi cardiace, un număr mult sub necesar, într-un context în care doi pacienți concurează pentru o singură inimă disponibilă.

Situația este cu atât mai dramatică în cazul copiilor. În 2023, 18 pacienți pediatrici au murit în așteptarea unei inimi compatibile. În fața acestei realități, două echipe de chirurgi americani au făcut pași importanți către extinderea numărului de grefe disponibile, dezvoltând metode inovatoare de conservare și transplant.

La Duke University, echipa condusă de chirurgul cardiac pediatric Joseph Turek a creat o tehnică revoluționară ce permite „revigorarea" inimii în afara corpului, evitând astfel complicațiile și dilemele etice asociate cu metodele tradiționale.

„Am reușit să repornim o inimă în afara corpului și să o menținem în viață printr-un circuit închis care oxigenează sângele și îl pompează constant prin organ", a explicat Turek. Acest sistem, testat cu succes mai întâi pe porci tineri, a fost aplicat și la oameni - în cazul unui sugar de o lună care a primit inima unui copil de trei luni. La trei luni după intervenție, inima funcționa perfect, fără semne de respingere.

Metoda, mai puțin costisitoare decât echipamentele extracorporeale clasice, ar putea crește cu până la 100 numărul transplanturilor cardiace pediatrice anuale în SUA, oferind o nouă șansă copiilor aflați în situații critice.

O altă inovație vine de la Vanderbilt University, unde echipa condusă de chirurgul John Trahanas a testat o metodă diferită: păstrarea inimii donatorului într-o stare de repaus controlat, fără a fi reactivată.

„Inima este răcită și umplută cu o soluție specială oxigenată, care o protejează fără să o pună în funcțiune, ceea ce ne permite să o conservăm în condiții optime până la transplant", a explicat Trahanas, potrivit Nature.

Primele rezultate sunt promițătoare: toți cei trei pacienți adulți, cu vârste între 40 și 60 de ani, au avut evoluții favorabile, iar inima a funcționat normal la șase luni după intervenție. Ulterior, procedura a fost extinsă la 20 de pacienți, cu rezultate constante.

Noile tehnici nu doar că promit o creștere a disponibilității organelor, dar și elimină unele dintre cele mai sensibile aspecte etice ale metodelor tradiționale - cum ar fi riscul restabilirii circulației spre creier sau modificarea cauzei oficiale a decesului.

„Aceste progrese oferă soluții reale la provocările etice care au frânat până acum extinderea transplanturilor cardiace", afirmă Robert Montgomery, expert în transplant de la Universitatea din New York.

Totuși, specialiștii avertizează că aceste inovații trebuie testate pe scară largă pentru a confirma eficiența lor pe termen lung. Dar direcția este clară: viitorul transplanturilor de inimă se construiește deja, cu speranțe reale pentru sute de pacienți care, până acum, nu aveau altă opțiune.