Poliția e incapabilă sa-i prindă pe vinovați dar ii arestează pe justitiari: Un tânăr din Berceni e reținut după ce a sechestrat un agresor suspectat de violarea unei minore
Postat la: 20.10.2026 |
Alexandru Constandachi, cunoscut online drept „Justițiarul din Berceni", a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat că ar fi agresat și lipsit de libertate un bărbat suspectat, la rândul său, de violarea unei adolescente de 16 ani. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar propunerea urmează să fie analizată marți, 20 octombrie, de Judecătoria Ploiești.
În același dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru. Ancheta a pornit de la plângerea bărbatului pe care Constandachi anunțase, la sfârșitul lunii august, că îl imobilizase înainte de intervenția polițiștilor.
Cazul aduce în atenție metodele creatorului de conținut devenit cunoscut prin confruntările filmate cu persoane pe care le suspectează de comportamente sexuale ilegale. În februarie 2025, Constandachi mai fusese reținut într-un dosar de șantaj.
Din autor al sesizării, cercetat pentru felul în care a intervenit
Alexandru Constandachi și George Daniel Bozieru au fost audiați la Secția 4 Poliție Ploiești, în legătură cu acuzațiile unui bărbat care susține că ar fi fost bătut și sechestrat.
Potrivit Observatorului Prahovean, care citează surse judiciare, după audieri a fost dispusă reținerea celor doi și a fost formulată propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia asupra acestei măsuri aparține instanței și urmează să fie luată astăzi.
Bărbatul care a depus plângerea este cercetat separat în legătură cu presupusul viol asupra unei minore. Cele două anchete privesc fapte distincte: presupusa agresiune sexuală și modul în care Constandachi și însoțitorul său ar fi intervenit ulterior.
Ce a spus Constandachi înainte de audieri
Luni, 19 octombrie, înainte să fie dus la Poliția din Ploiești, Alexandru Constandachi a publicat pe TikTok un mesaj despre intervenția anchetatorilor.
„Au venit de la Secția 4 Ploiești să ne facă percheziții și să ne aducă cu mandat de aducere în dosarul acelui posibil violator care a făcut plângere că l-am fi bătut și l-am fi sechestrat. O să fim duși acum la Secția 4 din Ploiești. Probabil vom fi reținuți", a transmis acesta.
IPJ Prahova confirmase pentru Observatorul Prahovean informația privind aducerea sa la audieri, fără să ofere atunci detalii suplimentare despre ancheta în desfășurare.
Dosarul de viol de la care a pornit intervenția
Potrivit informațiilor publicate despre comunicatul inițial al IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați pe 31 august 2026 de Constandachi, care anunțase că imobilizase o persoană suspectată de viol.
Cercetările vizau un tânăr de 25 de ani și o adolescentă de 16 ani, care s-ar fi cunoscut prin intermediul unei rețele de socializare. Cei doi s-ar fi întâlnit pe 23 august, în localitatea Blejoi, la locul de muncă al bărbatului.
Anchetatorii au transmis că, în timpul întâlnirii, acesta ar fi întreținut raporturi sexuale cu adolescenta împotriva voinței sale. Minora a fost audiată în prezența mamei, a reprezentanților DGASPC și a unui avocat din oficiu.
Cercetările au fost începute pentru viol săvârșit asupra unui minor. Relatările disponibile nu indică o hotărâre definitivă în această cauză, iar bărbatul cercetat beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Cine este „Justițiarul din Berceni" și cum a devenit cunoscut
Alexandru Constandachi și-a construit notorietatea prin materiale video în care confruntă persoane despre care susține că ar încerca să întrețină relații sexuale cu minore.
Într-un reportaj publicat în 2022, PressOne documenta activitatea grupului său, inclusiv participând la una dintre acțiuni. La acel moment, Constandachi lucra în vânzări într-o companie și organiza aceste intervenții în timpul liber, împreună cu voluntari.
Metoda descrisă presupunea discuții online cu persoane care credeau că vorbesc cu minore, urmate de întâlniri la care apăreau membrii echipei și de confruntări filmate, publicate ulterior pe internet. Reportajul ridica inclusiv problema riscurilor etice și juridice ale unor asemenea intervenții.
În 2025, a fost reținut într-un alt dosar, pentru șantaj
Constandachi a mai intrat în atenția anchetatorilor în februarie 2025, într-un dosar despre care ȘTIRIPESURSE.RO a relatat la acel moment.
Potrivit informațiilor comunicate atunci de Poliția Capitalei, un tânăr de 22 de ani reclamase că i-ar fi fost ceruți 5.000 de euro pentru ca o înregistrare cu potențial compromițător să nu fie publicată online. Acesta ar fi fost constrâns și să șteargă fotografii și conversații din telefon.
Pe 5 februarie 2025, polițiștii au intervenit în Sectorul 3, imediat după ce doi bărbați ar fi primit 200 de euro de la persoana vătămată. Cei doi au fost reținuți, iar pe 6 februarie magistrații au dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.
Acestea sunt măsurile relatate la momentul respectiv; ele nu reprezintă o condamnare. Nu a fost identificată, în documentarea acestui material, o soluție definitivă în acel dosar.
În actuala anchetă de la Ploiești, acuzațiile de agresiune și lipsire de libertate urmează să fie verificate de autorități. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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