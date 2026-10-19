Profeția lui Stephen Hawking începe să prindă contur: A prevăzut evoluția AI și susține că vor apărea "supraoamenii"
Postat la: 19.10.2026 |
Celebrul fizician britanic Stephen Hawking avertiza că progresul tehnologic ar putea schimba radical viitorul umanității, inclusiv prin apariția unei elite de „supraoameni" care ar ajunge să domine restul populației.
Stephen Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni ai lumii, a murit în 2018, dar avertismentele sale despre viitor continuă să fie discutate, mai ales pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și a ingineriei genetice, scrie Blic.
Potrivit retrospectivei publicate, omul de știință considera că supraviețuirea civilizației va depinde atât de modul în care oamenii gestionează tehnologiile emergente, cât și de capacitatea lor de a preveni dezastrele globale. Predicțiile sale reprezentau scenarii și avertismente, nu certitudini științifice despre viitor.
Una dintre cele mai mari preocupări ale lui Hawking era dezvoltarea unei inteligențe artificiale capabile să depășească abilitățile umane. Fizicianul nu se temea neapărat de apariția unor mașini răuvoitoare, ci de sisteme extrem de eficiente care ar urmări obiective incompatibile cu interesele oamenilor.
El compara situația cu distrugerea accidentală a unui mușuroi în timpul construirii unei hidrocentrale: oamenii nu urmăresc exterminarea furnicilor, însă acestea pot deveni victimele unui proiect asupra căruia nu au niciun control. Hawking avertiza și asupra dezvoltării armelor autonome, considerând necesară reglementarea tehnologiei înaintea declanșării unei curse a înarmării.
Unul dintre cele mai controversate scenarii formulate de Hawking privea apariția unor persoane ale căror capacități fizice și intelectuale ar putea fi îmbunătățite prin inginerie genetică. Tehnologii precum CRISPR, care permit modificarea precisă a materialului genetic, ar putea deschide posibilități medicale importante, dar și noi forme de inegalitate.
Hawking se temea că accesul inegal la asemenea intervenții ar putea produce o categorie de „supraoameni", capabili să-și îmbunătățească permanent propriile caracteristici. Într-un asemenea scenariu, persoanele fără modificări genetice ar putea ajunge dezavantajate economic, social și politic. Nu există însă dovezi că o asemenea categorie de oameni ar urma inevitabil să apară.
Hawking considera conflictele nucleare printre cele mai grave pericole create chiar de omenire. El avertiza că dezvoltarea tehnologică nu a fost însoțită întotdeauna de o capacitate similară de cooperare și responsabilitate. În opinia sa, reducerea agresivității și cultivarea empatiei erau esențiale pentru evitarea unor conflicte cu urmări catastrofale.
Fizicianul atrăgea atenția asupra încălzirii globale, topirii calotelor glaciare și modificărilor sistemelor climatice. În unele avertismente, a invocat planeta Venus, unde temperaturile extreme și efectul de seră fac suprafața incompatibilă cu viața umană.
Comparația era folosită pentru a ilustra pericolele unor schimbări climatice extreme, nu pentru a afirma că Pământul va deveni inevitabil o a doua Venus.
Hawking considera și impactul unui asteroid de mari dimensiuni o amenințare care nu trebuie ignorată. El amintea de evenimentul petrecut în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, asociat cu dispariția dinozaurilor non-aviari și cu o extincție în masă.
Fizicianul avertiza asupra vulnerabilității Pământului în fața unor asemenea evenimente cosmice. Între timp, cercetările privind detectarea și devierea asteroizilor au avansat, însă prevenirea tuturor impacturilor periculoase rămâne o provocare.
Hawking considera posibilă existența vieții inteligente în alte regiuni ale Universului, dar recomanda prudență în încercările de contact. O civilizație extraterestră mult mai avansată tehnologic ar putea avea interese imposibil de anticipat de oameni.
Fizicianul atrăgea atenția că o eventuală întâlnire nu ar trebui presupusă automat pașnică. Aceste avertismente erau speculative, neexistând dovezi confirmate ale contactului cu o civilizație extraterestră.
În fața numeroaselor riscuri, Hawking susținea că supraviețuirea pe termen foarte lung a umanității nu ar trebui să depindă exclusiv de Pământ. El considera Luna și Marte posibile prime destinații pentru viitoare așezări umane.
Totuși, radiațiile cosmice, gravitația diferită și dificultatea asigurării resurselor fac colonizarea permanentă extrem de complicată. Hawking era interesat și de călătoriile interstelare, inclusiv către sisteme planetare apropiate, precum cel al stelei Proxima Centauri.
Printre tehnologiile pe care le considera promițătoare se numărau sistemele de propulsie cu ajutorul luminii și fuziunea nucleară. Deși avertiza asupra unor amenințări majore, fizicianul vedea în cercetarea științifică și posibilitatea găsirii unor soluții, inclusiv dezvoltarea fuziunii nucleare ca sursă de energie cu emisii directe reduse de carbon.
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