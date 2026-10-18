Rusia poartă simultan și un război în spațiu: Kosmos 2612 va izbi în plin ICEYE-X36

Satelitul militar rusesc Kosmos 2612 se află pe curs de coliziune cu satelitul de spionaj finlandez ICEYE-X36 care furnizează informații militare pentru Ucraina.

Care este scopul acestei apropieri periculoase? Va intra la propriu satelitul rusesc în cel finlandez sau va folosi o armă aflată la bord? Sau se va poziționa doar extrem de aproape ca și un avertisment al Rusiei în spațiu? Dacă Kosmos 2612 își continuă cursul, mâine va intra în coliziune directă cu satelitul finlandez.

Marc Aurel

Clipul atașat este generat cu AI și reprezintă vizual o posibilă coliziune. Nu știm dacă asta se urmărește.