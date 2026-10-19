Se mișcă pământul României: Cutremur cu magnitudinea de 4,9 în Vrancea resimțit și în Republica Moldova și Ucraina

Un cutremur cu magnitudinea estimată de 4,9 s-a produs luni, la ora 11:52, în apropiere de Râmnicu Sărat, fiind raportat în România, Republica Moldova și Ucraina.

În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt inregistrate apeluri la numarul de urgență 112.

Potrivit datelor disponibile, seismul a avut loc la aproximativ 13 kilometri de Râmnicu Sărat. Cutremurul a fost raportat cu o magnitudine estimată de 4,9. Deocamdată, nu sunt disponibile informații privind eventuale pagube materiale sau persoane rănite.