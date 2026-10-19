SURSE Fiul minor al unui șef din Poliția Locală Sector 6, ridicat de DIICOT: Ar fi vândut droguri colegilor, de la ușa casei, când părinții lipseau de acasă

Fiul unui director adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, un adolescent de 16 ani, este cercetat într-un dosar DIICOT privind vânzarea de canabis și ecstasy către minori și tineri.

Anchetatorii au găsit la domiciliul său 38 de comprimate ecstasy și canabis pregătite pentru vânzare. Minorul ar fi făcut tranzacții inclusiv cu elevi din școala sa, iar unele livrări ar fi avut loc la ușa locuinței, când părinții lipseau.

Legătura de familie cu oficialul Poliției Locale Sector 6 rezultă din informațiile furnizate prin surse mass-media. Comunicatul DIICOT din 16 octombrie prezintă ancheta privind elevul de 16 ani, fără să menționeze identitatea părinților acestuia.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea adolescentului pe 16 octombrie și au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Discuțiile privind cumpărarea drogurilor s-ar fi purtat prin aplicații online. Adolescentul ar fi vândut substanțele de la domiciliu, în lipsa părinților, dar și în incinta unității de învățământ.

Anchetatorii descriu un mecanism în care noii clienți ajungeau la minor atât prin intermediul unei aplicații, cât și prin recomandările altor consumatori, de regulă colegi de școală.

Conform comunicării oficiale a Poliției Române, tranzacțiile ar fi avut loc preponderent la domiciliul adolescentului, atunci când acesta era singur. Cercetările indică presupuse vânzări repetate de canabis și ecstasy, începând cel puțin din septembrie 2026.

Pe 15 octombrie, două dintre persoanele cercetate au fost depistate în flagrant imediat după ce ar fi cumpărat canabis și comprimate ecstasy de la adolescent.

Percheziția la domiciliul acestuia a dus la descoperirea altor 38 de comprimate ecstasy, a unei cantități de canabis pregătite pentru vânzare și a unui cântar de precizie.

Ancheta vizează și alte opt persoane, minori și tineri - mai exact colegi ai băiatului și un student -, pentru presupusa deținere de droguri de risc sau de mare risc pentru consum propriu. Acestea sunt cercetate pentru fapte distincte de acuzația de trafic reținută în sarcina adolescentului.

Adolescentul reținut în cauză ar fi fiul unui director adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

Informațiile disponibile nu indică implicarea părintelui în presupusele tranzacții. Împrejurările în care ar fi fost vândute drogurile și rolul fiecărei persoane sunt cercetate de procurori.

Minorul este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.