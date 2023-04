Te pregătești pentru un interviu pentru un job? Avem câteva sfaturi pentru tine

E o perioada destul de "agitată" pe piața muncii. Tot mai multa lume fie dorește sa-si schimbe locul de munca, fie e in cautarea unui job perfect. Situatia economica, fluctuatiile preturilor, crizele de tot felul, ii fac pe români sa ia cu asalt siteurile de joburi. Un prim pas important este obtinerea unui interviu in vederea angajarii.

Daca te pregătești pentru un asemenea interviu avem câteva sfaturi pentru tine cum să economisești bani. Pentru ca, in primul rand, cand te prezinti la un interviu de lucru imaginea este foarte importanta, pe langa toate celelalte calitati pe care vrei sa le expui. Fireste ca nu te poti prezenta oricum, trebuie sa ai un "aer" degajat, dar ordonat, pentru ca la orice firma ai dori sa te prezinti, in cazul angajarii, devii o interfata a acelui brand. Asa ca si angajatorul tau vrea sa vada in tine un "transmitator" de imagine. Foarte multa lume nu ia in consideratie aceste aspecte, dar care sunt foarte importante si te ajuta sa iei puncte in plus.

Kuplio.ro iti vine in ajutor in acest caz, punandu-ti la dispozitie o serie de discounturi. Atat la haine, costume, fie ca doresti sa te prezinti "pus la patru ace", sau dimpotivă, imbracat mai sport, tinuta e cea care conteaza pana la urma, si astfel poti beneficia de vouchere precum un cod reducere House Brand pentru noile colectii sau poti apela cu maxima incredere la reducerile oferite de valoroasa colectie de bijuterii si accesorii oferita prin voucher Teilor.

Intră pe Kuplio.ro, folosește cupoanele pe care ti le-am oferit și cumpără tot ce îți dorești cu mai puțini bani. Este foarte ușor și rapid. Tot aici poti gasi si cele mai bune lichidari de stoc, mai ales in domeniul IT sau cel high tech. Pentru ca revenind la subiectul nostru principal, pe langa tinuta adecvata e important daca te prezinti la un interviu si cu un laptop sau o tableta cu ajutorul carora poti sa prezinti mai usor avantajele pe care le-ar putea avea angajatorul in caz ca te alege pe tine. Speram ca sfaturile noastre sa te ajute si iti uram mult succes in noul job!

sursa foto: Shutterstock

loading...