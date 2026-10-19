Un preot a murit în timpul unei slujbe după ce i s-a prăbușit crucea în cap chiar cand vorbea despre "aspectele mortii". El apartinea Congregației Sfântului Mântuitor

Preotul Patricio Alfredo Sánchez Molinari a murit sâmbătă, 17 octombrie, în timpul slujbei din biserica "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro", din Guayaquil, Ecuador.

O cruce de lemn s-a desprins de pe peretele din spatele altarului și i-a căzut în cap. Ceremonia a fost transmisă în direct pe Facebook, iar accidentul a fost înregistrat pe video.

Sánchez Molinari a aparținut Congregației Sfântului Mântuitor și s-a ocupat de parohia unde s-a produs accidentul. El s-a ocupat și de difuzarea slujbelor pe rețelele de socializare ale bisericii.

Cu câteva minute înainte de accident, preotul a vorbit despre aspectele morții, ora și prioritățile vieții... Apoi a vorbit despre "libertatea totală religioasă" și a dat exemplu din catedralele europene, în care s-au deschis săli de sport, baruri, restaurante, spațiu de concerte...

În momentul fatidic, chiar se repeta ideile despre libertatea religioasă care trebuie să guverneze pe întreg teritoriul vieții și al Ecuadorului... (Horațiu Rădulescu)