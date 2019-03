Andreea Mantea a rabufnit la TV: "Si ce problema ai tu cu staff-ul?" Totul are legatura cu Hamude

Andreea Mantea a rabufnit la TV, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Atmosfera s-a incins, dupa ce Hamude, unul dintre concurentii de la "Puterea Dragostei" s-a suparat ca Adrian, un alt participant la show, nu a primit cartonas galben la fel ca el. Intre frumoasa prezentatoare si Hamude a urmat un schimb de replici acide, in urma carora tanarul a parasit emisiunea. Hamude a parasit emisiunea Puterea Dragostei. Tanarul s-a suparat ca Adrian nu a primit cartonas galben, ca el.

Nemultumit ca Andreea Mantea i-a dat doar lui un cartonas galben, pentru ca a ignorat mesajele date de staff, iar Adrian a scapat nepedepsit, desi a dormit si nu avea voie, Hamude a inceput o discutie. In momentul in care prezentatoarea a incercat sa afle care e motivul pentru care a ramas in casa fetelor de la show-ul care ruleaza la Pro TV, in ciuda mesajelor in care i se cerea sa se intoarca in casa baietilor, atmosfera s-a aprins. "Am o problema, pentru ca nici macar un vor nu a primit din partea vreunei persoane. Eu traiesc cu oamenii astia in casa, nu traiesc cu staff-ul. Traiesc cu toti", a afirmat Hamude, unul dintre concurentii de la "Puterea Dragostei".

"Si ce problema ai tu cu staff-ul (n.r.: staful emisiunii «Puterea dragostei»)? Bun, bun, si am si eu o intrebare: daca fetele au facut asta, tu de ce te razbuni pe noi? Daca tu ai primit un mesaj pe televizor sa pleci aici, sa vii aici, inapoi in casa ta...? Nu traiesti cu fetele in casa, traiesti cu baietii. Traiesti cu baietii! Te vezi cu fetele cand vrem noi! Locul tau e in casa baietilor, nu in casa fetelor!", a spus Andreea Mantea.

"Am facut ce am simtit!", a rectionat Hamude. Imediat Andreea Mantea i-a dat al doilea cartonas galben, iar tanarul a spus: "Chiar va multumesc. Mai am unul".

Replica participantului a infuriat-o pe Andreea Mantea, care a spus: "As vrea un pic respect". La un moment dat, Hamude s-a enervat la culme,si-a scos lavaliera, dupa care a plecat din platoul emisiunii "Puterea Dragostei". Dupa cateva minute petrecute afara, tanarul s-a calmat si a revenit in emisiunea de la Kanal D.