Britney Spears, internata intr-un spital de psihiatrie

Cantareata Britney Spears s-a internat intr-un spital de psihiatrie. Spears, in varsta de 37 de ani, va ramane sub tratament timp de o luna.

Se pare ca artista a fost foarte afectata in ultimul an de starea de sanatate a tatalui sau, care a suferit doua operatii la colon, potrivit Time. Britney Spears a inceput sa se confrunte cu probleme de natura psihica din anul 2007. Atunci a atacat un fotograf cu o umbrela si tot in acelasi an a fost internata la un centru medical.