S-a aflat cauza mortii lui Luke Perry

Actorul Luke Perry a murit din cauza unui accident vascular cerebral ischemic, potrivit certificatului sau de deces. Un astfel de accident vascular cerebral poate fi provocat de un cheag care blocheaza circulatia sangvina intr-o anumita regiune a creierului si este mai des intalnit in randul persoanelor mai in varsta.

Printre cauzele producerii unui astfel de accident cerebral se numara hipertensiunea arteriala, valori mari ale colesterolului, fumatul, consumul de alcool, diabetul. Potrivit aceluiasi certificat de deces, trupul neinsufletit al actorului a fost transportat in Dickson, Tennessee, unde a avut loc inmormantarea, luni. Actorul, care a decedat la varsta de 52 de ani, avea o ferma in acea zona si si-a petrecut acolo mare parte a timpului.

Luke Perry a fost internat pe 27 februarie in Spitalul "St. Joseph" din Burbank, California, fiind diagnosticat cu accident cerebral, a fost apoi sedat, iar decesul s-a produs pe 4 martie. In 2015, actorul a fost suspectat de cancer colorectal, dar diagnosticul nu a fost confirmat in cele din urma. Nascut Coy Luther Perry III, in Mansfield, Ohio, crescut in comunitatea mica din Fredericktown, Perry s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o cariera in actorie dupa ce a terminat liceul.

A avut mai multe slujbe din cele mai diverse, in timp ce incerca sa isi faca un nume. A inceput sa devina cunoscut in 1988, dupa ce a jucat in serialul "Loving", pentru care s-a mutat la New York. Intr-un interviu radio din 2013, Perry a declarat ca a mers la 256 de auditii pana a obtinut un mare rol. In anul in care a jucat in "Loving", Perry a obtinut un alt rol intr-un serial, in "Another World".

Insa rolul vietii sale a fost cel al baiatului rau Dylan McKay din productia Fox "Beverly Hills 90210", lansata in 1990. Personajul lui Perry a devenit foarte popular, dar actorul a decis sa paraseasca serialul in cel de-al saselea sezon, pentru a se distanta de acesta. S-a intors insa in cel de-al noualea sezon. De altfel, ziua in care a fost internat din cauza accidentului cerebral a coincis cu cea in care televiziunea americana Fox a anuntat ca serialul "Beverly Hills, 90210" va fi reluat, cu distributia originala, in care nu a fost inclus insa si Luke Perry. Cele sase episoade ar urma sa fie difuzate in aceasta vara. Reteaua a intitulat deocamdata proiectul "90210". Membrii distributiei de acum doua decenii Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green si Tori Spelling vor reveni in serial.

Serialul "Beverly Hills 90210" a rulat timp de 10 sezoane pe postul Fox si a devenit una dintre cele mai populare productii ale acestui post de televiziune. Serialul a lansat carierele protagonistilor sai, actorii Jason Priestley, Luke Perry, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green si Shannen Doherty - care a parasit show-ul TV la finalul celui de-al patrulea sezon, din cauza unor neintelegeri cu echipa de productie. Postul CW a lansat o continuare a acestui serial, intitulata "90210", in anul 2008, in care Jennie Garth, Shannen Doherty si Tori Spelling si-au reluat rolurile interpretate in serialul original. Serialul "90210" a fost difuzat timp de cinci sezoane.In momentul decesului, Luke Perry facea parte din distributia serialului TV "Riverdale". Era tatal lui Archie Andrews, Fred, in productia CW bazata pe benzile desenate cu Archie.

Perry a mai jucat in filme precum "Good Intentions", "Red Wing" si "Buffy the Vampire Slayer", care ulterior a devenit un mare succes TV. Totodata, si-a facut debutul pe Broadway, New York, in 2002, in rolul Brad din "The Rocky Horror Picture Show". Insa pe micul ecran a avut cel mai mare succes, cu aparitii in "The Incredible Hulk", "Jeremiah", "Oz", "Windfall" si "John from Cincinnati." Perry a fost casatorit timp de zece ani, pana in 2003, cu Rachel Sharp, cunoscuta din productia "Teen Wolf Too", iar din aceasta relatie a avut doi copii, Jack si Sophie.