Macron afirmă că soluția pentru depășirea impasului pe tema Brexit este la Londra

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că este "regretabil" faptul că Parlamentul britanic a respins din nou acordul de Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu UE, adăugând că soluția pentru depășirea impasului din prezent privind Brexit este la Londra, relatează Mediafax.

Liderul francez, aflat într-o vizită în Kenya, a afirmat că UE a alocat luni de zile pentru negocierea acordului, însă acum doar Marea Britanie poate găsi calea de ieșire din Blocul comunitar, întrucât "soluția la impasul din prezent este la Londra", informează site-ul agenției The Associated Press. Macron a mai afirmat că negociatorii UE vor studia o eventuală cerere din partea Londrei privind amânarea Brexit, însă statele membre UE nu sunt dispus să accepte în mod automat o amânare. Guvernul britanic trebuie "să ne explice care este sensul, și în mod particular dacă adaugă ceva", a conchis președintele francez.