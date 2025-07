BNR face un recensământ al avuției cetățenilor români la ordinul Uniunii Europene. Scopul ascuns este confiscarea celor 2 milioane de locuinte si proprietati cu succesiune vacantă

Banca Națională a României a lansat în SICAP un contract de 6 milioane lei pentru servicii de cercetare statistică în teren pentru determinarea avuției, finanțării și consumului gospodăriilor populației și de consultanță pentru elaborarea indicatorilor de distribuție a avuției pe baza rezultatelor cercetării.

Ceea ce se va intampla in următorii trei ani este o nemernicie ceea ce nici Stalin, sau ceausescu nu si-au permis in mod direct, practic statul vrea sa obtina si sa transmita mai departe către UE ce detine fiecare cetatean in parte, pentru ca la o adica sa-i se poata lua, rechizitiona sub un pretext oarecare - sa zicem stare de razboi... Cu acest "studiu" ce va fi executat de guvernatorul Mugur Isarescu la ordinele Ursulei von der Leyen vor putea fi identificate, de pildă, locuintele si proprietatile cu succesiune vacanta, INS are cifra estimativa de aproape 2 milioane de locuinte din cele peste 10 milioane detinute de romani, cea mai inalta cota din lumea de detinere in proprietate - recent Bolojan a vituperat pe tema asta a zis ca nu e normal ca atatia romani detin locuinte private si ca in alte parti ale lumii se locuieste cu chirie asadar trebuie sa ne aliniem "lumii civilizate" si pentru inceput masurile luate de Bolojan vor duce fix la cresterea chiriilor, ca sa intelegem mai usor unde vor ei sa ajunga de fapt, la anihilarea capacitatii de supravietuire a romanilor prin propriile gospodarii. Aceste locuinte vacante vor putea fi direct confiscate de catre stat, ca si terenurile aferente. Ursula von der Leyen are o problema ca in România sunt cele mai multe proprietati imobiliare din UE, la fel cum sunt cei mai multi bani cash la populatie si exista o piata paralelă, de aici si dorinta continua de a scoate de la români banii de la saltea si de a-i baga in banci, care banci externalizeaza profitul.

„Elaborarea statisticilor privind distribuția avuției gospodăriilor populației de către BNR a fost recomandată de Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în cadrul procesului de evaluare a României pentru admiterea în această organizației. Principala sursă de date pentru elaborarea acestor statistici o reprezintă Cercetarea statistică privind Finanțarea și Consumul Gospodăriilor Populației (Household Finance and Consumption Survey - HFCS), care se derulează pe un ciclu de producție de trei ani, sub coordonarea Băncii Centrale Europene", se arată în caietul de sarcini al licitației.

Ce vrea să afle cu precizie BNR sunt următoarele lucruri:

Analize Economedia

Informații despre arealul în care este amplasată locuința:

în centrul orașului;

între centru și periferia orașului;

la periferia orașului;

în mediul rural;

într-o zonă izolată.

Informații despre ratingul gospodăriei, după aprecierea operatorului de interviu, în funcție de:

finisajele exterioare;

suprafața la sol și numărul de etaje ale locuinței;

suprafața terenului în proprietate (curții);

facilitatea accesului;

racordarea la utilități.

Ratingul acordat va fi:

lux;

de mijloc;

modest;

venituri foarte scăzute.

Durata medie a interviului este de 45 minute. Pentru gospodăriile din clasa de mijloc sau lux, durata interviului poate ajunge la 90 de minute.

Cercetarea statistică va avea mai multe etape.

1. Etapa de pregătire a cercetării statistice (anchetei) - (durata maximă 5 luni, perioada octombrie 2025 - februarie 2026). Aici se vor elabora chestionarul și platforma informatică unde se vor procesa datele, se vor selecta operatorii de interviu și se va face training-ul lor.

2. Etapa de colectare a datelor - (maxim 10 luni, în intervalul martie 2026 - decembrie 2026, dar nu mai târziu de luna octombrie 2026 pentru colectare date de la gospodării și maxim luna decembrie 2026.

Procedura de colectare arată astfel:

a) Identificarea în teren a adresei gospodăriei din eșantion, predarea scrisorii și a broșurii de informare privind realizarea interviului, asigurarea de acceptare a interviului din partea gospodăriei, stabilind totodată modalitatea, data și ora la care urmează a se desfășura interviul, respectiv persoana cea mai avizată din gospodărie care va răspunde la cercetare;

b) Selectarea de către operatorul de interviu a persoanei din cadrul gospodăriei care poate furniza datele „financially knowledgeable person (FKP)";

c) Determinarea de către operatorul de interviu a listei membrilor gospodăriei și a relației cu persoana de referință din cadrul gospodăriei (acesta poate să coincidă cu FKP);

d) Colectarea de către operatorul de interviu de paradate referitoare la aspecte cum ar fi:

acuratețea calculelor efectuate de respondent;

persoanele prezente în timpul interviului;

gradul de încredere al respondentului înainte și după interviu.

Odată cu datele, prestatorul va transmite la BNR și paradatele colectate, care vor fi, toate, centralizate în platforma informatică. Datele vor fi transmise într-un format editabil, stabilit de comun acord cu BNR. Prestatorul trebuie să asigure disponibilitatea datelor colectate, în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

Recuperabilitatea datelor cu caracter personal originale trebuie să fie testată periodic, să se stabilească responsabilul care va efectua procesele de testare, evaluare și apreciere periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru garantarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal.

„BNR are dreptul să verifice modul de derulare a implementării în teren a cercetării statistice și să ofere feed-back prestatorului, care va informa operatorii de interviu cu privire la acesta, dacă este relevant pentru procesul de colectare a datelor. După primirea datelor, BNR poate solicita prestatorului implementarea unor validări suplimentare în aplicație, identificate pe parcursul analizei datelor colectate", arată autoritatea contractantă.

3. Etapa post colectare a datelor (maxim 17 luni, începând cu finalizarea etapei de colectare a datelor)

În această etapă prestatorul va realiza următoarele activități:

Validarea datelor utilizând un program informatic (Python), stabilit de comun acord cu BNR;

Imputarea de chestionare electronice pe baza unor date obținute de BNR din surse administrative;

Analiza și validarea datelor agregate utilizând datele agregate din conturile naționale;

Consultanță în vederea obținerii fișierelor de transmis către BCE.

Cercetarea statistică pentru determinarea avuției, finanțării și consumului gospodăriilor populației se realizează pe un eșantion de 12.000 de gospodării reprezentative la nivelul întregii țări, cu o rezervă de 6.200 de gospodării. Eșantionul, inclusiv rezerva de gospodării, va fi pus la dispoziție de BNR și va fi extras de Institutul Național de Statistică (INS) la începutul anului 2026.