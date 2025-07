Donald Trump a notificat-o printr-o scrisoare pe Maia Sandu c-o "arde" la băutură!

Politica taxelor vamale a Administrației Trump nu ocolește nici țările mici de pe continentul european, așa că Republica Modova a fost înștiințată oficial că SUA vor impune, începând cu 1 august 2025, un tarif vamal de 25% pentru toate produsele moldoveneşti exportate pe piaţa americană. Anunțul a venit chiar de la Donald Trump prin intermediul unei scrisori adresate direct președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Guvernul de la Chişinău confirmă că a fost notificat oficial şi precizează că această cotă este mai redusă decât propunerea iniţială a părţii americane, de 31%, avansată în urmă cu trei luni, relatează NewsMaker. Şi Donald Trump precizează în scrisoarea adresată Maiei Sandu că tariful de 25% este „mai mic decât nivelul necesar pentru a corecta dezechilibrul comercial cu Republica Moldova". Totodată, liderul de la Casa Albă dă asigurări că, în cazul în care investitorii moldoveni vor produce direct pe teritoriul american, aceste tarife nu vor fi aplicate, iar aprobările vor fi acordate „rapid şi eficient".

În schimb, avertizează Trump, dacă autorităţile de la Chişinău vor decide să majoreze propriile taxe, valoarea acestora va fi adăugată peste cele 25 de procente impuse deja de Washington. „Stimată doamnă preşedintă, este o mare onoare pentru mine să vă trimit această scrisoare, care demonstrează puterea şi angajamentul relaţiilor noastre comerciale, precum şi faptul că Statele Unite ale Americii au acceptat să continue colaborarea cu Moldova, în ciuda deficitului comercial semnificativ cu minunata dumneavoastră ţară.

Cu toate acestea, am decis să colaborăm în continuare cu dumneavoastră, dar în condiţiile unui comerţ mai echilibrat şi mai echitabil. Prin urmare, vă invităm să participaţi la economia Statelor Unite, cea mai mare piaţă din lume, de departe. Am discutat ani de zile despre relaţiile noastre comerciale cu Moldova şi am ajuns la concluzia că trebuie să renunţăm la aceste deficite comerciale pe termen lung şi foarte persistente, generate de politicile tarifare şi netarifare şi de barierele comerciale ale Moldovei.

Din păcate, relaţia noastră a fost departe de a fi reciprocă. Începând cu 1 august 2025, vom aplica Moldovei un tarif de numai 25% pentru toate produsele moldoveneşti exportate în Statele Unite, separat de toate tarifele sectoriale. (...) Vă rugăm să înţelegeţi că rata de 25% este mult mai mică decât cea necesară pentru a elimina deficitul comercial pe care îl avem cu ţara dumneavoastră.

După cum ştiţi, nu se va aplica niciun tarif dacă Moldova sau companiile din ţara dumneavoastră decid să construiască sau să fabrice produse în Statele Unite şi, de fapt, vom face tot posibilul pentru a obţine aprobările rapid, profesional şi procedural - cu alte cuvinte, în câteva săptămâni. Dacă, din orice motiv, decideţi să majoraţi tarifele, atunci, indiferent de procentul cu care decideţi să le majoraţi, acesta va fi adăugat la cele 25% pe care le percepem noi.

Vă rugăm să înţelegeţi că aceste tarife sunt necesare pentru a corecta politicile tarifare şi netarifare şi barierele comerciale aplicate de Moldova de-a lungul multor ani, care au provocat aceste deficite comerciale nesustenabile faţă de Statele Unite. Acest deficit reprezintă o ameninţare majoră pentru economia noastră şi, într-adevăr, pentru securitatea noastră naţională!" - spune Trump în scrisoarea trimisă Maiei Sandu.

Pe lângă Republica Moldova, noile tarife anunţate de Washington vizează alte cinci state: Algeria, Brunei, Irak, Libia şi Filipine. Tarifele variază între 20% şi 30%, în funcţie de ţară. Potrivit administraţiei americane, măsura are scopul de a corecta dezechilibrele comerciale şi de a proteja securitatea economică a Statelor Unite.

Datele statistice arată că Republica Moldova importă cu circa 50% mai multe bunuri şi servicii din SUA decât exportă. Astfel, anul trecut Republica Moldova a exportat în SUA bunuri în valoare de 90,23 milioane de dolari (2,5% din total), în creştere cu circa 46% faţă de 2023, Statele Unite ajungând al zecelea partener comercial la export, arată Mold-street. În acelaşi timp, Republica Moldova a importat anul trecut din SUA bunuri în valoare de 135,25 milioane de dolari, cu 10% mai mult decât in 2023. Astfel, se atestă un deficit comercial de circa 45 milioane de dolari în defavoarea Moldovei.

Principalul produs de export al Republicii Moldova este alcoolul şi, în special, vinurile dulci. Astfel, anul trecut exporturile de alcool în SUA au constituit 52 de milioane de dolari, reprezentând circa 58% din bunurile exportate. SUA s-au aflat anul trecut pe locul 14 (cu 2,5%) în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova, potrivit ministrului economiei, Doina Nistor. „În acelaşi timp, în ultimele luni, exporturile noastre către SUA au scăzut cu 40%", menţionează ministrul într-o postare pe Facebook.

„Vom continua dialogul cu autorităţile americane, dar şi discuţiile cu producătorii locali, astfel încât să identificăm cele mai viabile opţiuni pentru menţinerea competitivităţii pe piaţa externă", promite ministrul. „În paralel, explorăm pieţe alternative de export, în special în Uniunea Europeană, unde sunt direcţionate deja 3 din 4 produse moldoveneşti", adaugă ministrul de la Chişinău.. „Guvernul Republicii Moldova rămâne angajat în apărarea intereselor economice naţionale şi în menţinerea unor relaţii comerciale stabile cu SUA, bazate pe parteneriat, respect reciproc şi soluţii echilibrate", transmite ministrul economiei de la Chişinău.