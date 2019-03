Un milion de oameni au iesit pe strazile Londrei sa ceara un nou referendum: Iubim UE. Brexitul face mult rau

Un milion de persoane, care sunt impotriva retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, s-au adunat sambata pe strazile Londrei sa ceara un nou referendum. Organizatorii spun ca este una dintre cele mai mari manifestatii din istoria britanica.

Protestatarii au avut cu ei pancarte pe care scrie "Fericiti in UE", "Toata UE are nevoie de dragoste", "Iubim UE", "Cerem votul poporului", "Alegerea noastra, viitorul nostru". Ei au pornit de la Marble Arch de langa Hyde Park, in jurul pranzului, s-au indreptat spre biroul premierului, iar apoi spre Parlamentul de la Westminster.

19:14 - Grupul de campanie anti-Brexit Led By Donkeys a adus la protest un banner imens pe care scrie "Daca o democratie nu isi poate schimba gandirea, aceasta nu mai este o democratie".

18:50 - "Nu vorbiti pentru noi", i-a spus vicepresedintele Partidului Laburist, Tom Watson, premierului britanic Theresa May intr-un discurs sustinut in fata Parlamentului si i-a cerut sa priveasca la multimea adunata pe strazile Londrei.

18:15 - Si Nicola Sturgeon, premierul Scotiei, vrea un nou referendum pe tema Brexitului: "Premierul Marii Britanii si guvernul s-au dovedit incapabili si aplice rezultatul votului din 2016. Este nevoie de un nou referendum".

17:42 - Primarul Londrei s-a adresat multimii, afirmand ca Brexitul este o mizerie totala. "Indiferent cum ati votat la referendum, sunt sigur ca sunteti de acord cu mine: Brexitul este o mizerie totala. Poporul britanic nu a votat pentru un Brexit fara acord. Este timpul ca noi sa avem ultimul cuvant", a spus Sadiq Khan.

17:36 - Protestatarii au adus cu ei si unicorni.

17:20 - Organizatorii manifestatiei anunta ca au fost depasite toate asteptarile. Peste un milion de oameni se afla pe strazile Londrei, acesta fiind unul dintre cele mai mari proteste din istoria britanica, scrie The Guardian.

16:48 - Charles, in varsta de 63 de ani, profesor pensionar, a declarat pentru CNN ca UE nu este perfecta, dar a contribuit la mentinerea pacii in ultimii 70 de ani.

"Oamenii stiu acum ce inseamna Brexitul cu adevarat si au nevoie de o noua sansa pentru a spune daca isi doresc aceasta realitate. Daca la un nou referendum vor spune ca vor spune din nou ca isi doresc ca Marea Britanie sa iasa din UE, stiind ce implica acest lucru, atunci as respecta decizia", a spus el.

16:28 - La protest participa si primarul Londrei, Sadiq Khan, care a postat pe Twiiter un video in care apare alaturi de manifestanti, scrie BBC.

16:03 - "Brexitul face mult rau economiei Marii Britanii, face rau copiilor mei", a spus un protestatar.

15:43 - Protestatarii au trecut prin fata biroului primului ministru de pe Downing Street iar apoi au ajuns in fata Parlamentului, potrivit CNN.

Petitie pentru anularea Brexitului

Totodata, o petitie prin care se solicita anularea Brexitului a depasit patru milioane de semnaturi in doar trei zile, dupa ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastra" in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxelles-ul.

Calculele si scenariile pentru Brexit

Theresa May a mers la Bruxelles pentru a cere o extensie a Articolului 50 pana la 30 iunie. Propunerea ei a fost refuzata si, in schimb, membrii UE27 au votat in unanimitate un program alternativ.

Theresa May va trebui astfel sa supuna votului Parlamentului, pentru a 3-a oara, acordul negociat cu Bruxelles-ul. In functie de deciziile Londrei, avem 3 noi date importante pe care trebuie sa le urmarim pentru a vedea ce se intampla cu Brexit-ul:

Vineri, 29 martie: Daca parlamentarii voteaza acordul pana pe 29 martie, Brexit-ul va fi amanat pana pe 22 mai, o zi inainte de startul la nivelul UE al alegerilor europarlamentare.

Asta ar permite Londrei sa treaca legile necesare pentru Brexit. Apoi ar intra intr-o perioada de tranzitie ce va tine pana la sfarsitul lui 2020. In aceasta perioada, relatiile UE-UK ar ramane in mare parte aceleasi, dar in acest timp se vor negocia tratate dupa care lucrurile vor functiona pe viitor.

Vineri, 12 aprilie - Daca acordul nu e votat de britanici pana vinerea viitoare, atunci Brexit-ul e amanat inca doua saptamani, timp in care Londra trebuie sa propuna calea de urmat. Daca Planul B al britanicilor va fi acceptat de UE27, atunci poate fi votata o noua extensie a Articolului 50. Daca nu, Marea Britanie pleaca fara un acord.

Miercuri, 22 mai - In fine, avem si ultima data posibila la acest moment pana la care Marea Britanie poate sta in UE, daca nu vrea sa participe la alegerile europarlamentare. Insa o decizie privind participarea la scrutin va trebui anuntata mult mai inainte, nu in al 12-lea ceas. De aceea, termenul limita este, de fapt, 12 aprilie.