Cancerul dispare in 42 de zile! Acest medic austriac a vindecat peste 45.000 de oameni cu aceasta reteta

Sucul sau special stimuleaza sistemul imunitar, curata sangele si ofera energie. Se pare ca aceasa bautura lupta si impotriva cancerului. Din 1986, exista peste 45,000 de marturii ale pacientilor vindecati, care atesta faptul ca banalul tratament al lui Breuss i-a vindecat. Barbatul a conceput un regim special de 42 de zile in care se bea doar ceai si acest suc special din legume. In aceasta perioada, celulele canceroase mor de foame in timp ce starea de sanatate se imbunatateste.

Breuss a scris o carte, intitulata "Leacul lui Breuss impotriva cancerului, leucemiei si a altor boli incurabile similare", care a fost tradusa in 7 limbi si a fost vanduta in peste 1 milion de copii.

Ingrediente:

- 300 de grame de sfecla rosie

- 100 de grame de morcov

- 100 de grame de radacina de telina

- 70 de grame de cartof crud

- 30 de grame ridichi

Nota: Cartoful este optional, cu exceptia cancerului la ficat, unde joaca un rol important.

Preparare :

Pune toate ingredientele intr-un storcator si colecteaza sucul. Toarna-l intr-un recipient pe care il poti inchide si pastreaza-l la frigider.

Sucul se bea pe tot parcursul zilei, cate putin, 1-2 inghititituri, pana cand se epuizeaza. Cantitatea este suficienta pentru o singura zi.

De asemenea pe tot parcursul zilei trebuie sa inlocuiti apa cu ceaiuri din plante (salvie, coada calului, urzica, sunatoare).

Cum functioneaza?

Tratamentul lui Breuss impotriva cancerului consta intr-o metoda care se desfasoara pe parcursul a 42 de zile. Avand in vedere ca celulele canceroase au un alt fel de metabolism in comparatie cu cele normale, Breuss a facut o dieta care sa determine infometarea celulelor canceroase, pana la moartea lor, prin care nu le-a mai oferit ca hrana niciun tip de proteina din alimente. Dieta mentionata nu face absolut nici un rau celulelor sanatoase.

Regimul alimentar de 42 de zile al lui Breuss implica consumul ceaiului in cantitati mari, precum si a unui suc de legume dupa propria sa reteta. Tinand cont de faptul ca teoria sa spune ca celulele canceroase pot trai datorita proteinelor din alimentele solide consumate, Breuss a insistat foarte tare ca pacientii bolnavi de cancer sa nu bea sau sa manance nimic altceva decat ceaiuri si sucuri. Asadar, prin consumul a nimic altceva decat a sucului recomandat de Breuss, timp de 42 de zile, celulele canceroase vor muri, in timp ce celulele normale nu vor fi afectate.

NOTA: Acest articol ofera informatii nutritionale si de sanatate si este conceput doar pentru scopuri educationale. Nu ar trebui sa va bazati pe aceste informatii ca un substitut pentru, si nici nu inlocuiesc, sfaturi medicale profesionale, diagnostic sau tratament. Daca aveti nelamuriri sau intrebari cu privire la sanatatea dumneavoastra, ar trebui sa consultati intotdeauna un medic sau alt profesionist in ingrijirea sanatatii.