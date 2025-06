Mircea Fechet scapa porumbelul de se minunează castorii: Ministrul recunoaste ca stia de problema de la salina Praid si nu a facut nimic

A aparut pe Youtube o filmare spectaculoasa de la conferinta de presa ad-hoc a ministrului Mediului Mircea Fechet, in direct de la Salina Praid, secondat de Raed Arafat, comandantul actiunii la fata locului.

Ce este foarte interesant, ca desi Fechet spune clar ca in urma cu ceva vreme nu s-a justificat financiar devierea cursului raului Corund numai pentru salina Praid in beneficiul Salrom (ne putand beneficia si de fonduri europene), existand si alte solutii la care s-a incercat punerea in practica dar fara succes, acum nu mai exista o alta solutie decat schimbarea cursului raului, de care ar beneficia si localnicii.

Deci, cu alte cuvinte, recunoaște ca știa de problema in sine si de pericolul prabusirii salinei și nu a făcut nimic. In plus, putin l-a interesat la acea vreme de faptul ca localnicii nu aveau apa proaspata si erau nevoiti sa bea apa sarata, cu toate ca au existat numeroase sesizari din partea primariei locale. Cei de la Salrom au notificat si ei in dese randuri, până s-au plictisit si acum dau vina pe castori ca fac baraje si blocheaza cursul apei.

La fel de interesant este si faptul ca desi au fost numeroase televiziuni la declaratia ministrului niciuna nu a dat pe post ceea ce a spus Fechet, care se pare ca a intervenit prin redactii dupa ce a realizat ca a scapat porumbelul din gură. iata filmarea in urma careia ministrul Mircea Fechet ar trebui sa fie tras la raspundere pentru ca a stiut tot timpul despre pericol dar si despre solutia devierii firului apei si nu a facut nimic: