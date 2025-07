România, țară experiment pentru criza globală: Românii vor sărăci si-si vor pierde economiile, vor trai din ajutoare sociale si concedii fortate fără plată

Ridicarea plafonarii la energia electrica va produce o explozie in facturile romanilor, dar situația sta mult diferit in țara vecina, Bulgaria. Prețul

Un numar mare de persoane exceptate pana in prezent de la plata contributiei de 10% pentru sistemul public de sanatate (CASS) vor fi nevoite sa contri

Chiar daca tradiția marilor vedete ale ecranului, in special deminine, a impus un cult al "piciroului mic", vremurile s-au schimbat și utilitatea a in

Experții fac praf masurile fiscale luate in Romania. Masurile fiscale luate in regim de urgenta pentru a diminua deficitul bugetar in 2025 se traduc i