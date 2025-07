Seling Europe by the pound. Cel mai mare bancher din lume prezice declinul economic al bătrânului continent până la o valoare de nimic

Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a transmis un mesaj transant in cadrul unei interventii la Departamentul de Afaceri Externe al Irla

Inteligenta artificiala (AI) are un impact din ce in ce mai important asupra medicinei si cercetarii, iar o noua descoperire promite sa schimbe modul

Nicolae Iorga a lasat o Scrisoare Testament pentru viitoarele generații in care face o profetie pentru vremurile de azi: Dragii mei romani, Cand acest

O racheta lansata de armata israeliana a lovit duminica un punct de distribuție a apei din tabara de refugiați Nuseirat, in centrul Fașiei Gaza, provo

Potrivit cercetatorilor, pe parcursul unei investigatii au fost descoperit vulnerabilitati in 29 de dispozitive Bluetooth, produse inclusiv de Sony, B

Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) are un nou președinte: judecatoarea Simina Tanasescu, numita anterior la CCR de fostul președinte Klaus Iohann

Cel putin 31 de palestinieni au fost impuscati mortal sambata in timp ce se indreptau catre un loc de distribuire a ajutoarelor in Fasia Gaza, in timp